Newsletter

29 Settembre 2025 - 18:34

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Caserta: titolare di una ditta di slot machine vittima di estorsione, scattano tre arresti

Nel corso della mattinata odierna, nella provincia di Napoli e Potenza, i carabinieri della Compagnia di Caserta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia

29 Settembre 2025

Share the post "Caserta: titolare di una ditta di slot machine vittima di estorsione, scattano tre arresti"

Stampa pagina

Nel corso della mattinata odierna, nella provincia di Napoli e Potenza, i carabinieri della Compagnia di Caserta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone (un 54enne, un 29enne e un 22enne), già note alle FF.OO., ritenute responsabili di tentata estorsione, in concorso, aggravata dal metodo mafioso.

L’indagine, avviata nel luglio del 2025 dai carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada (CE), ha consentito di far luce su un tentativo di estorsione posto in essere dai tre indagati in danno del titolare di una ditta di produzione, importazione e distribuzione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (slot machine). Secondo quanto ricostruito, i tre indagati, presentandosi quali esponenti della criminalità organizzata locale, avrebbero minacciato, anche in forma implicita e con modalità tipicamente mafiose, un procacciatore d’affari e collaboratore della citata società, nel corso di un incontro avvenuto a Cardito (NA). In quella circostanza, la vittima si sarebbe vista avanzare una richiesta estorsiva di 1.500 euro, da versare in tre rate annue (Natale, Pasqua e Ferragosto), oltre ad ulteriori 3.000 euro, pari alla metà della somma di 6.000 euro che lo stesso avrebbe dovuto ricevere in restituzione dal titolare di un bar, poiché precedentemente anticipata per consentire a quest’ultimo di rinnovare i locali.

Determinante è stata la denuncia presentata dalla p.o. presso i Carabinieri di San Nicola La Strada, che ha dato avvio alle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Le successive attività di riscontro hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio criminoso attraverso l’escussione di persone informate sui fatti, l’acquisizione di immagini di videosorveglianza pubblica, installata nei pressi del luogo dell’incontro, e l’analisi delle celle telefoniche, che hanno consentito di identificare compiutamente i presunti autori.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

ADM, prime istruzioni per i concessionari del gioco online: dal 13 novembre sarà attivo un unico sito per ogni concessione

Zamparelli (STS Fit): “Nel riordino, priorità alla rete generalista terrestre”

TAR Lazio: confermata la revoca della licenza di gioco per carenza di affidabilità dell’esercente

Catania: la Polizia sospende la licenza di un centro scommesse per 7 giorni, era ritrovo abituale di pregiudicati

Champions League – Atalanta in cerca di rivincita contro il Club Brugge

Portogallo, pubblicità al gioco al centro del dibattito parlamentare: il partito Livre propone misure più severe

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 28 del 4-5 ottobre 2025

Caserta: titolare di una ditta di slot machine vittima di estorsione, scattano tre arresti

Grande Fratello 2025: il ritorno sullo schermo della Ventura solleverà lo share del reality? Il pronostico degli esperti Sisal

Speciale IAAPA. Tecnologie immersive: VR, AR e MR conquistano l’amusement

Data room Astro: il trentaquattresimo bollettino sulle ludopatie

Divieto pubblicità al gioco, Nuova Zelanda: sanzionati quattro influencer e un casinò online per un totale di NZD 125mila

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy