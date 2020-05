Caserta: smantellato clan che gestiva il monopolio delle slot machine

La Polizia di Caserta e dalla DDA di Napoli (sostituto procuratore Luigi Landolfi, procuratore aggiunto Luigi Frunzio) ha smantellato il clan di Maddaloni con nove arresti eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile. “E’ un altro duro colpo inferto grazie al costante impegno di magistratura e forze di polizia – ha commentato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – la risposta piu’ efficace dello Stato per liberare i territori dalla pressione camorristica e ripristinare la legalita’”.

Il clan negli ultimi anni aveva acquisito il monopolio dell’installazione delle slot machine. Il blitz anticamorra, il primo messo a segno nella provincia di CASERTA dall’inizio della pandemia, giunge in tempo per la fine del lockdown e per la ripresa delle attivita’.

Per Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare Antimafia, si tratta di “arresti importanti che dimostrano come lo Stato, anche se in piena emergenza, non abbassa la guardia”. Da oltre due anni forze dell’ordine e magistratura stanno indagando sull’infiltrazione della camorra nel popoloso comune alle porte di Caserta.

