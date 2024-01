Caserta: slot scollegate alla rete ADM, scattano sanzioni per 50mila euro

Slot illegali scoperte all’interno di un circolo a San Cipriano d’Aversa, nel casertano. Scattano sequestro e sanzioni. L’intervento nell’ambito dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato di Caserta disposti dal Questore.

Le attività dei poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe hanno consentito l’identificazione di oltre 250 persone e controlli amministrativi ad attività commerciali.

In occasione di un controllo effettuato all’interno di un “circolo” di San Cipriano d’Aversa, sono state sequestrate 5 “slot machine” perché non collegate alla rete ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre alla somma di circa 400 Euro trovata all’interno come corrispettivo di gioco. Per le irregolarità riscontrate, è stata comminata una sanzione amministrativa di 50mila euro.

