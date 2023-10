Caserta. Slot machine illegali in due esercizi commerciali nella provincia

I carabinieri del gruppo di Aversa, nell’ultimo fine settimana, con personale tecnico della S.i.a.e. di Napoli, hanno effettuato mirati accertamenti presso due esercizi commerciali abilitati all’erogazione di servizi di gioco e raccolta di scommesse tramite piattaforme informatiche situati, rispettivamente, nei comuni di Frignano e Villa di Briano.

Nel corso degli approfonditi controlli, effettuati anche attraverso l’esame della documentazione in possesso degli esercenti, i carabinieri hanno rilevato la violazione dei diritti d’autore e la presenza di slot machine non collegate alla rete nazionale come previsto dalla vigente normativa in materia. E’ stata inoltre accertata l’assenza di qualsiasi autorizzazione alla messa in opera dei dispositivi di gioco. Le macchie da gioco sono state sottoposte a sequestro amministrativo mentre ai proprietari degli esercizi sono state elevate sanzioni amministrative per 600 euro.

PressGiochi