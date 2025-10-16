Newsletter

Caserta: sequestrate quattro slot machine irregolari, denunciato titolare del bar

16 Ottobre 2025

La Polizia di Stato di Caserta, durante mirate attività di controllo amministrativo finalizzate alla prevenzione e alla repressione del gioco illegale ed alla diffusione di comportamenti patologici, ha effettuato degli accertamenti in alcuni esercizi commerciali.

Durante le attività di controllo svolte presso un bar di Casal di Principe, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Caserta hanno rilevato un’area da gioco clandestina composta da quattro apparecchi da intrattenimento (“slot machine”) e un cambia-monete elettronico, non conformi alla normativa vigente poiché sprovvisti di codici identificativi e non collegati alla rete telematica dell’Agenzia dei Monopoli di Stato.

Dagli accertamenti condotti sul posto, inoltre, è emerso che l’esercizio in questione era sprovvisto della prescritta autorizzazione per la somministrazione, nonché della mancata esposizione della prescritta tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore di Caserta.

Gli operatori di Polizia hanno, quindi, proceduto al sequestro degli apparecchi da intrattenimento, segnalando all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’attività commerciale per installazione delle slot machine senza autorizzazione, per esercizio del gioco d’azzardo, ricettazione e truffa aggravata ai danni dello Stato per essersi appropriato indebitamente delle somme così incassate.

 

