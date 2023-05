Caserta. Oliviero (PD): “Piena vicinanza a chi lavora per combattere la dipendenza da gioco d’azzardo”

“Non Stare al Gioco! Vinci solo se smetti” è il Convegno promosso questa mattina presso la Camera di Commercio di Caserta, dal Dipartimento delle Dipendenze dell’Asl di Caserta sulle problematiche del Gioco d’Azzardo.

Tra i relatori anche Gennaro Oliviero del PD Campania che ha affermato: “I dati esposti sul tema sono inquietanti, c’è bisogno di nuova consapevolezza per prevenire e curare le dipendenze dal gioco d’azzardo. Il giocatore patologico, ha un coinvolgimento totalizzante nella pratica del gioco, tralasciando in maniera sempre più evidente gli aspetti salienti della vita quotidiana, in cui sono messe a repentaglio le relazioni personali e professionali oltre che la stessa sopravvivenza economica.

La piena vicinanza alle famiglie coinvolte è l’obbligo morale, sul piano sanitario e legislativo tutta la collaborazione alle aziende sanitarie locali e alle associazioni che quotidianamente donano il proprio apporto per sostenere quanti vittime della rete delle dipendenze”.

PressGiochi