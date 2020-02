Caserta (Gewete): “Tassa sulle vincite alle Vlt causa un calo del 30-35%, cerchiamo di innovare il mercato con i bitcoin”

Londra – “Questo gennaio è stato sicuramente un mese molto difficile e pesante per molti operatori del settore e ovviamente stiamo cercando di verificare le condizioni dei prossimi mesi con la speranza che le Vlt e le Awp si stabilizzino e tornino a fare i numeri di prima per poi continuare a lanciare nuovi prodotti e spedire nel mercato i nuovi modelli di apparecchi cash handling che esteticamente sono più belli”.

Lo afferma a PressGiochi Salvatore Caserta di Gewete (Merkur Gaming) in occasione di ICe London parlando dell’impatto che l’introduzione della tassa sulle Vlt al 20% ha avuto sugli incassi e presentandoci i nuovi apparecchi cash handling che verranno introdotti nel mercato italiano da Gewete.

Una tassa che è cresciuta al 20% secondo quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2020 ed entrata in vigore a partire dal 15 gennaio ma che ha già influito sul settore con un calo per il 30-35%. “Il vero impatto di questa nuova norma lo vedremo tra tre-quattro mesi, ma è sicuro che questa disposizione spingerà i giocatori altrove.

Stiamo ovviamente valutando il mercato e proponendo alternative, come ad esempio la macchina per l’acquisto e la vendita di bitcoin, che per molti è un mercato sconosciuto, mentre per altri è una frontiera aperta perché utile per trasferire dei soldi dall’Italia ad altri paesi: questa potrà essere un’ottima opportunità di crescita anche per l’Italia”.

PressGiochi