Caserta, convegno dell’ Asl sul gioco d’azzardo

Si terrà Lunedì 22 maggio presso la Camera di Commercio di Caserta, alle ore 09,00, il Convegno promosso dal Dipartimento delle Dipendenze dell’Asl di Caserta sulle problematiche del Gioco d’Azzardo e dal titolo “Non Stare al Gioco! Vinci solo se smetti”.

Il Convegno, moderato dall’Addetto Stampa dell’Asl, Pasquale Di Benedetto, vedrà quali relatori d’eccezione il Direttore Generale dell’Asl, Dr. Amedeo Blasotti; il Presidente della Camera di Commercio, Dr. Tommaso De Simone; il Sindaco di Caserta, Avv. Carlo Marino; il Presidente del Consiglio Regionale, On. Gennaro Oliviero; il Direttore Dipartimento Dipendenze Asl Caserta, Dott.ssa Lilia Nuzzolo.

E ancora, il Consigliere Nazionale CNCA, Dott. Riccardo De Facci; il Presidente EGP – FIPE Confcommercio, Dott. Emmanuele Cangianelli; la Dott.ssa Adele Minutillo dell’Istituto Superiore Sanità Centro Nazionale Dipendenze e Doping ed il Direttore U.O.C. Dipendenze Comportamentali dell’Asl di Caserta, Dr. Roberto Malinconico.

Come si legge su CasertaWeb, il tema dell’incontro sarà il contrasto, la cura e la prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico, con lo scopo di programmare azioni di sensibilizzazione e informazione sul tema delle ludopatie.

Il messaggio è chiaro: Vinci solo se smetti! Al convegno sarà presente anche il team di esperti del Centro Arca del Dipartimento Dipendenze ASL Caserta, che si occupa della fascia giovanile degli under 30 che presentano problematiche o patologie di dipendenze comportamentali, che offrono sostegno anonimo e gratuito nonché un aiuto concreto per superare la dipendenza e affrontare i problemi correlati come i debiti di gioco.

PressGiochi