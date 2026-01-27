Newsletter

27 Gennaio 2026 - 20:45

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Caserta: ADM e Carabinieri sequestrano 15 slot machine illegali, sanzioni per un totale di 170 mila euro

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al gioco illegale in provincia di Caserta da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – UADM 3 di Caserta e dell’Arma dei Carabinieri.

27 Gennaio 2026

Share the post "Caserta: ADM e Carabinieri sequestrano 15 slot machine illegali, sanzioni per un totale di 170 mila euro"

Stampa pagina

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al gioco illegale in provincia di Caserta da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – UADM 3 di Caserta e dell’Arma dei Carabinieri.

Nei giorni scorsi sono state effettuate operazioni congiunte in diversi comuni del territorio, tra cui Casal di Principe e Cesa, nell’ambito di controlli mirati presso esercizi commerciali e sale slot.

Le attività ispettive hanno portato al sequestro complessivo di quindici slot machine, un cambiamonete e un totem, tutti risultati privi dei necessari titoli autorizzativi e non collegati alla rete telematica statale, requisito essenziale per garantire trasparenza, tracciabilità e tutela dei giocatori.

Gli accertamenti hanno fatto emergere gravi violazioni della normativa vigente, determinando l’immediato avvio delle procedure previste dalla legge. I titolari delle attività controllate sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà, mentre sul piano amministrativo sono state contestate sanzioni per un importo complessivo pari a 170.000 euro. Le competenti autorità giudiziarie e amministrative sono state regolarmente informate.

Le operazioni confermano l’attenzione costante delle istituzioni sul fronte della legalità economica e la centralità del presidio del territorio. Il contrasto al gioco illegale rappresenta infatti non solo un’azione di repressione delle violazioni, ma anche una misura di tutela concreta per i cittadini e per le fasce più vulnerabili della popolazione.

La sinergia tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Arma dei Carabinieri si conferma uno strumento efficace: competenze tecniche, controlli puntuali e conoscenza del territorio si traducono in interventi incisivi a salvaguardia della legalità e della sicurezza della comunità.

 

PressGiochi

Leggi anche

Caserta: ADM e Carabinieri sequestrano 15 slot machine illegali, sanzioni per un totale di 170 mila euro

Novomatic Italia: promuovere un modello di intrattenimento sano, sicuro e sostenibile

Napoli – Chelsea, ultima spiaggia per gli azzurri: inglesi favoriti a 2,25

Sanremo 2026 – Tommaso Paradiso e Fedez – Masini convincono anche dopo il primo ascolto stampa e restano i favoriti a 6,00

StarCasinò premia la registrazione con SPID e aggiorna la piattaforma con Raptor 2 di Yggdrasil

Colombia. Nel 2025 i giochi terrestri hanno finanziato il sistema sanitario per oltre $100 milioni

Olanda: l’associazione VNLOK accusa Meta per le pubblicità di gioco illegale

Brightstar Lottery sigla accordo con l’Ontario Lottery

Bingo, TAR Lazio: sospeso il versamento della prima rata del canone annuo in attesa della decisione sul diritto all’indennità provvisoria

PREU e peculato: la Cassazione conferma la responsabilità penale del sub-concessionario

Napoli: irregolarità in tre centri scommesse, sanzioni per un totale di 44mila euro

IAGR: avviati i lavori verso la conferenza annuale 2026 a Lima

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×