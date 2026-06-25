Case da gioco clandestine: sono già molti i casi in Italia nel 2026

Il fenomeno delle bische clandestine continua a rappresentare una criticità per le autorità italiane anche nel 2026. Nonostante l’esistenza di un sistema regolamentato che consente di praticare giochi pubblici attraverso concessionari autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), negli ultimi mesi le forze dell’ordine hanno portato alla luce numerosi casi di gioco illegale distribuiti in diverse regioni del Paese.

Le operazioni condotte da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza mostrano come le attività clandestine siano ancora presenti sia nei grandi centri urbani sia nelle realtà provinciali. Nella maggior parte dei casi, le partite vengono organizzate all’interno di circoli privati, locali commerciali, magazzini o spazi appositamente allestiti per sfuggire ai controlli.

Uno degli episodi più recenti è stato registrato in Piemonte. A Torino, le forze dell’ordine hanno scoperto una sala destinata a tornei di poker illegali nel seminterrato di un bar. Secondo quanto riportato dalle cronache locali e specializzate, il locale è stato sottoposto a sequestro e sono scattate denunce nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dell’organizzazione delle attività. Gli accertamenti hanno evidenziato l’esistenza di partite svolte senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Un altro intervento significativo è stato effettuato in Sicilia, a Randazzo, in provincia di Catania. Qui i controlli hanno portato alla scoperta di una bisca clandestina all’interno di un circolo privato. L’operazione si è conclusa con nove denunce, il sequestro di cinque terminali utilizzati per attività non autorizzate e l’applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 50 mila euro. Gli investigatori hanno contestato diverse irregolarità legate sia all’organizzazione del gioco sia alla gestione delle apparecchiature presenti nei locali.

Anche la Lombardia è stata interessata da casi analoghi. Nel territorio di Gallarate, in provincia di Varese, un’indagine ha permesso di individuare una casa da gioco clandestina frequentata da numerosi partecipanti, con una buona percentuale di giovani (poco più che ventenni). L’operazione ha attirato l’attenzione mediatica non soltanto per il numero delle persone coinvolte, ma anche per alcuni aspetti emersi durante le verifiche patrimoniali e amministrative effettuate dagli inquirenti.

Il contrasto a queste attività si inserisce in un quadro normativo ben definito. In Italia, l’organizzazione di giochi d’azzardo al di fuori dei circuiti autorizzati costituisce reato. L’articolo 718 del Codice Penale punisce chiunque organizzi o favorisca una bisca clandestina con l’arresto da tre mesi a un anno e con un’ammenda. L’articolo 720 prevede invece sanzioni per chi partecipa al gioco illegale, con pene che possono arrivare fino a sei mesi di arresto o a un’ammenda, aggravate in presenza di determinate circostanze.

Anche se i giochi da tavolo e quelli di carte sono stati digitalizzati da tempo e pure in Italia sono migliaia gli utenti che si ritrovano in qualche piattaforma con stanze di roulette live, con bonus di benvenuto per il poker o comunque diverse sale virtuali, l’esperienza dal vivo rimane legata ad una tradizione difficilmente riproducibile attraverso lo schermo. Un concetto che vale per chi gioca per puro diletto così come per chi pratica degli illeciti.

Proprio questa componente sociale e aggregativa viene spesso richiamata nelle indagini, che descrivono ambienti nei quali il gioco avviene in presenza, con puntate in denaro e modalità operative completamente estranee al sistema regolamentato. Le verifiche effettuate dagli investigatori riguardano inoltre aspetti fiscali, amministrativi e di pubblica sicurezza, poiché le bische clandestine possono rappresentare luoghi potenzialmente esposti a fenomeni di riciclaggio o ad altre attività illecite.

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