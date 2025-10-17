Cascina (PI): la GdF scopre 2 minori in un’agenzia scommesse, il titolare rischia fino a 20mila euro di multa

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pisa ha effettuato controlli in materia di antiriciclaggio e tutela dei minori in agenzie di scommesse e sale giochi dotate di apparecchiature

In particolare, le forze dell’ordine hanno trovato due minorenni intenti a effettuare scommesse sportive online in un’agenzia scommesse situata nel comune di Cascina. Il titolare del locale ha violato l’obbligo di identificazione degli avventori e non ha rispettato il divieto di accesso ai minori nei locali destinati al gioco.

All’amministratore legale del locale è stata contestata la violazione amministrativa, per cui è prevista una sanzione pecuniaria che può andare dai 5.000 ai 20.000 euro. In questi casi, è prevista anche la chiusura dell’esercizio da dieci a trenta giorni.

PressGiochi