Newsletter

17 Ottobre 2025 - 17:12

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Cascina (PI): la GdF scopre 2 minori in un’agenzia scommesse, il titolare rischia fino a 20mila euro di multa

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pisa ha effettuato controlli in materia di antiriciclaggio e tutela dei minori in agenzie di scommesse e sale giochi dotate di apparecchiature

17 Ottobre 2025

Share the post "Cascina (PI): la GdF scopre 2 minori in un’agenzia scommesse, il titolare rischia fino a 20mila euro di multa"

Stampa pagina

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pisa ha effettuato controlli in materia di antiriciclaggio e tutela dei minori in agenzie di scommesse e sale giochi dotate di apparecchiature slot e VLT.

In particolare, le forze dell’ordine hanno trovato due minorenni intenti a effettuare scommesse sportive online in un’agenzia scommesse situata nel comune di Cascina. Il titolare del locale ha violato l’obbligo di identificazione degli avventori e non ha rispettato il divieto di accesso ai minori nei locali destinati al gioco.

All’amministratore legale del locale è stata contestata la violazione amministrativa, per cui è prevista una sanzione pecuniaria che può andare dai 5.000 ai 20.000 euro. In questi casi, è prevista anche la chiusura dell’esercizio da dieci a trenta giorni.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Online, ad agosto 43,5 mln di italiani in rete

bet365 presenta ‘Sostituto+’ agli appassionati di calcio in Italia

Associazione comuni bresciani: formazione per i comuni nell’ambito del piano GAP 2025-2026 di ATS Brescia

Serie A. Scontro al vertice Roma – Inter: su Sisal.it avanti i nerazzurri a 2,25

Ballando con le Stelle 2025. Francesca Fialdini ribalta la pista e sorpassa Barbara D’Urso

Cascina (PI): la GdF scopre 2 minori in un’agenzia scommesse, il titolare rischia fino a 20mila euro di multa

BGaming rafforza la sua presenza in Italia con il contributo a San Patrignano e introduce una nuova Classificazione dei Giochi

BGaming Strengthens Its Presence in Italy with San Patrignano Contribution and Introduces New Game Classification

Regno Unito, Paddy Power pronto a chiudere 57 negozi tra UK e Irlanda

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 82mila euro

Gaming in Germany Conference conferma nuovi relatori e programma di sessioni tematiche

Il PD propone di aumentare il prelievo sulle slot per finanziare il rilancio delle edicole

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy