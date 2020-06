Casciani (Osservatorio nazionale GAP) a PressGiochi: “Attenzione a riaprire, nella gestione del gioco legale ci vuole equilibrio”

“Va studiata la situazione perché c’è bisogno di equilibrio, poiché il gioco d’azzardo accompagna l’umanità da sempre”.

Così il dr. Onofrio Cascinai membro dell’Osservatorio sul contrasto del gioco d’azzardo nell’intervista rilasciata a PressGiochi dopo che insieme ad altri tre colleghi dell’Osservatorio ha scritto al Ministero della salute per sollecitare una attenta valutazione dei rischi connessi alla riapertura delle sale giochi dopo il lockdown.

“Qualche anno fa – ha dichiarato Casciani – il Governo ammise che nel tentativo di arginare il gioco d’azzardo illegale era stato dato troppo spazio a quello legale, perdendone così il controllo. Io credo che il gioco illegale deve essere combattuto ma senza sostituirsi, chiamando legalità l’illegalità , ma trovando un punto di equilibrio. Non si può neanche pensare ad una responsabilità individuale, dobbiamo pensare al milione e mezzo di persone che con la loro fragilità avrebbero potuto convivere senza essere martellati e sollecitati fortemente.

Non si può pensare che chiudendo le sale da gioco il problema è risolto, perché magari ci si riversa su altri fronti o comunque si trova il modo per giocare d’azzardo , clandestinamente o in altri modo, ma non è questo il punto, il punto è che ci vuole equilibrio e so che non è facile perché c’è da tener conto di tanti aspetti”.

Di seguito l’intervista integrale:

15 Minuti con PressGiochi

15 Minuti con PressGiochi 15 Minuti con PressGiochi Pubblicato da PressGiochi su Venerdì 12 giugno 2020

PressGiochi