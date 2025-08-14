Casalpusterlengo (LO): uso improprio del POS ed altre irregolarità in un centro scommesse, chiusura per 12 giorni

Il Questore della Provincia di Lodi, Pio Russo, ha sospeso la licenza per l’esercizio di VLT, in un centro scommesse di Casalpusterlengo, per 12 giorni, in applicazione dell’art. 100 del

Il Questore della Provincia di Lodi, Pio Russo, ha sospeso la licenza per l’esercizio di VLT, in un centro scommesse di Casalpusterlengo, per 12 giorni, in applicazione dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento, che appartiene alle peculiarità del Questore come autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha tratto origine da alcuni controlli, effettuati lo scorso 2 luglio, da operatori della Squadra amministrativa della Divisione PAS della Questura, che all’interno di una sala scommesse, gestita da una S.A.S., avevano notato un utilizzo improprio del Pos, ovvero utilizzato anche per erogare denaro, non solo per pagare uno scambio commerciale.

Oltre a quanto descritto è stata riscontrata anche una ulteriore violazione, ovvero il cambio della compagine sociale (nella fattispecie del socio accomandante), della SAS, senza effettuare la comunicazione obbligatoria al Questore. Va considerato inoltre che altre violazioni alla licenza del Questore sono già state contestate oltre 2 anni fa, per cui si può considerare che i gestori del centro scommesse hanno mantenuto una condotta recidivante.

Il Questore ha sospeso per 12 giorni la licenza del titolare, anche al fine di stimolare un opportuno ravvedimento che porti l’amministratore ad una conduzione dell’attività più conforme all’ordinamento e alle condizioni per l’ordinato vivere civile.

PressGiochi