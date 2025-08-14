Newsletter

14 Agosto 2025 - 15:00

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Casalpusterlengo (LO): uso improprio del POS ed altre irregolarità in un centro scommesse, chiusura per 12 giorni

Il Questore della Provincia di Lodi, Pio Russo, ha sospeso la licenza per l’esercizio di VLT, in un centro scommesse di Casalpusterlengo, per 12 giorni, in applicazione dell’art. 100 del

14 Agosto 2025

Share the post "Casalpusterlengo (LO): uso improprio del POS ed altre irregolarità in un centro scommesse, chiusura per 12 giorni"

Print Friendly, PDF & Email

Il Questore della Provincia di Lodi, Pio Russo, ha sospeso la licenza per l’esercizio di VLT, in un centro scommesse di Casalpusterlengo, per 12 giorni, in applicazione dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento, che appartiene alle peculiarità del Questore come autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha tratto origine da alcuni controlli, effettuati lo scorso 2 luglio, da operatori della Squadra amministrativa della Divisione PAS della Questura, che all’interno di una sala scommesse, gestita da una S.A.S., avevano notato un utilizzo improprio del Pos, ovvero utilizzato anche per erogare denaro, non solo per pagare uno scambio commerciale.

Oltre a quanto descritto è stata riscontrata anche una ulteriore violazione, ovvero il cambio della compagine sociale (nella fattispecie del socio accomandante), della SAS, senza effettuare la comunicazione obbligatoria al Questore. Va considerato inoltre che altre violazioni alla licenza del Questore sono già state contestate oltre 2 anni fa, per cui si può considerare che i gestori del centro scommesse hanno mantenuto una condotta recidivante.

Il Questore ha sospeso per 12 giorni la licenza del titolare, anche al fine di stimolare un opportuno ravvedimento che porti l’amministratore ad una conduzione dell’attività più conforme all’ordinamento e alle condizioni per l’ordinato vivere civile.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Filippine, il Dipartimento degli Interni vieta il gioco d’azzardo online a funzionari e dipendenti pubblici

Regno Unito, nuova ricerca spiega le differenze nei dati sui tassi di gioco e rischio problem gambling

Regno Unito, cresce il gioco online: slot ai massimi storici, calano le scommesse in agenzia

Enna: la Gdf scopre numerose irregolarità in sale giochi e centri scommesse, sanzioni per oltre 325 mila euro

Allwyn UK completa la più grande trasformazione tecnologica della National Lottery in 30 anni

Casalpusterlengo (LO): uso improprio del POS ed altre irregolarità in un centro scommesse, chiusura per 12 giorni

Francia, il match-fixing acquisice lo status di “crimime organizzato”

Stati Uniti, AGA: “Gli americani scommettono oltre $673 mld ogni anno con operatori illegali”

USA, Illinois: dal 1° agosto sono in vigore nuove norme sulla pubblicità al gioco

Termini Imerese (PA): chiuso un centro scommesse, sanzioni per oltre 32 mila euro

Casoria (NA): sequestrate sette slot machine in un campo rom

Quanto tempo trascorrono gli italiani online? Ecco i dati e le fasce d’età

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy