Casalgrande (RE): nel 2026 TARI agevolata per i locali no – slot

Il Comune di Casalgrande riconferma, anche per l’anno 2026, l’agevolazione sulla Tariffa Rifiuti (TARI) a favore di pubblici esercizi che non installano o che dismettono apparecchiature di videopoker, slot machine, videolottery e altri dispositivi con vincita in denaro all’interno dei propri locali.
La misura si inserisce nell’ambito delle politiche comunali e di mandato di questa Amministrazione, volte a contrastare la diffusione della ludopatia e di ogni forma di incentivo al gioco d’azzardo patologico, considerate una delle principali fonti di disagio sociale.
L’agevolazione consiste nella riduzione del 50% della quota variabile della TARI per l’anno 2026, applicabile a condizione che l’esercente richiedente sia in regola con i pagamenti relativi alle annualità precedenti.
Potranno beneficiare della riduzione gli esercizi che esercitano, a titolo prevalente, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (art. 14 regolamento TARI allegato) che, per legge, avrebbero titolo ad installare le apparecchiature sopra citate.
“Siamo fermamente convinti che il ruolo dell’Amministrazione non possa limitarsi alla sola gestione dei servizi pubblici, ma debba includere iniziative che tutelino la salute e il benessere dei nostri cittadini – spiega il Sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi -. Confermare questa agevolazione anche per il 2026 significa dare un segnale concreto di sostegno agli esercenti che scelgono di operare in un’ottica di responsabilità sociale, contribuendo a ridurre l’esposizione al gioco d’azzardo e alle sue conseguenze negative”.
“La lotta alle dipendenze – ha aggiunto l’Assessore al Bilancio, Valeria Amarossi– resta una delle nostre priorità. Questa misura va letta non solo come un incentivo economico, ma come una scelta culturale e di comunità, sostenuta da quest’Amministrazione con determinazione”.
