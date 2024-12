Casalgrande (RE): agevolazioni TARI per bar e tabaccherie che rinunciano alle slot

Anche per l’anno 2025, il Comune di Casalgrande riconferma la possibilità di richiedere uno sgravio per la TARI, pari al 50%, per quei bar o tabaccherie che abbiamo deciso di

Anche per l’anno 2025, il Comune di Casalgrande riconferma la possibilità di richiedere uno sgravio per la TARI, pari al 50%, per quei bar o tabaccherie che abbiamo deciso di dismettere o non installare apparecchi di videopoker, slot machine elettroniche, videolottery o altri dispositivi che prevedano una vincita in denaro per coloro che vi giochino. La riduzione dell’imposta sui rifiuti è legata alla parte variabile e si applica a patto che i precedenti versamenti siano regolari.

“Con questo provvedimento vogliamo riconfermare la grande attenzione che l’Amministrazione comunale ha per ogni forma di fragilità e disagio – sottolineano il Sindaco Giuseppe Daviddi e il Vicesindaco e Assessore con delega a Bilancio e Tributi, Valeria Amarossi -. Il tema della ludopatia e della dipendenza dal gioco d’azzardo è una delle piaghe della nostra società e il Comune non intende desistere dal mettere in campo tutti gli strumenti a sua disposizione per contrastarlo. Tra cui, anche per il nuovo anno, quella dell’agevolazione sulla Tassa sui rifiuti per bar e tabaccherie che rinuncino a slot e altre apparecchiature simili”.

Gli esercizi interessati ad ottenere lo sgravio avranno tempo per presentare apposita domanda dal 1 gennaio al 31 gennaio 2025.

