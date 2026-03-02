Casal di Principe: slot manomesse in un bar, 44mila euro di multa

Maxi servizio di controllo del territorio nella serata del 27 febbraio 2026 tra Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa e Casapesenna. In campo i militari delle Stazioni locali e del

Maxi servizio di controllo del territorio nella serata del 27 febbraio 2026 tra Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa e Casapesenna. In campo i militari delle Stazioni locali e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, con il supporto delle Compagnie di Marcianise e Aversa. L’operazione, mirata alla verifica di soggetti sottoposti a misure restrittive, al controllo dei possessori di armi e alla prevenzione dei reati in genere, ha prodotto un bilancio articolato tra denunce, sequestri e sanzioni.

Complessivamente sono stati controllati 68 veicoli e 95 persone. Elevati 31 verbali per violazioni al Codice della Strada; 7 mezzi sono finiti sotto sequestro amministrativo e 4 ciclomotori sotto sequestro penale. Contestate inoltre 2 denunce per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, 3 per guida senza patente e 2 segnalazioni amministrative per uso personale di droga.

Sul fronte dei reati contro il patrimonio, tre persone sono state denunciate in stato di libertà per ricettazione e riciclaggio: viaggiavano a bordo di ciclomotori con telaio illeggibile. Altri cinque soggetti sono stati denunciati per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché trovati in possesso di coltelli a serramanico, coltelli a scatto e mazze da baseball.

A Villa Literno, infine, due uomini sono stati denunciati per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: uno aveva con sé 3 grammi di cocaina e 1 di hashish, l’altro 2 grammi di cocaina.

Particolarmente rilevante l’intervento eseguito a Casal di Principe, dove i Carabinieri, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno controllato un bar in via Circumvallazione. All’interno dell’esercizio sono state rinvenute quattro slot machine manomesse, prive delle autorizzazioni previste e non collegate alla rete telematica del Monopolio dello Stato.

Il titolare è stato denunciato per ricettazione, frode informatica ed esercizio di giochi d’azzardo. Nei suoi confronti è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa pari a 44mila euro. Le apparecchiature sono state sequestrate.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di rafforzamento dei controlli nell’area dell’Agro aversano, con particolare attenzione al contrasto delle irregolarità nel settore dei giochi e alla prevenzione dei reati legati alla circolazione stradale e agli stupefacenti.

PressGiochi