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Casal di Principe (CE): scoperta bisca clandestina, sequestrati 45.000 euro e materiale da gioco

Un imponente servizio coordinato dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe ha interessato nella notte diversi comuni dell’agro aversano, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo illegale,

17 Aprile 2026

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Un imponente servizio coordinato dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe ha interessato nella notte diversi comuni dell’agro aversano, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo illegale, storicamente legato alle attività della criminalità organizzata locale.

L’operazione, che ha visto l’impiego di 100 militari della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe, si è sviluppata nei territori di Casapesenna, Villa Literno, Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa, con pattuglie dislocate nei punti ritenuti più sensibili. L’azione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio volta a prevenire e reprimere attività illecite riconducibili anche agli interessi del Clan dei Casalesi.

Nel corso delle verifiche, i militari dell’Arma hanno individuato a Casapesenna una bisca clandestina, situata in piazza Petrillo. All’interno del locale sono state sorprese numerose persone intente a partecipare a sessioni di gioco, organizzate per protrarsi per l’intera notte. Al termine dell’attività, 26 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per esercizio del gioco d’azzardo. Tra questi figura anche un 28enne, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati in materia di stupefacenti, ritenuto gestore di fatto del circolo.

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno sequestrato penalmente ingente materiale utilizzato per l’attività illecita: 15 mazzi di carte napoletane, 3 mazzi di carte da poker, una valigetta contenente fiches e dadi, oltre a documentazione contabile riconducibile alla gestione del circolo. Particolarmente rilevante il rinvenimento di circa 45.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illegale e sottoposti a sequestro penale.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe e valuterà le responsabilità penali dei soggetti coinvolti. L’operazione rappresenta un ulteriore segnale dell’intensificazione dei controlli sul territorio da parte dell’Arma, con l’obiettivo di contrastare fenomeni radicati e restituire sicurezza e legalità alle comunità locali.

 

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