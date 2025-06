Carmine Giordano entra in LeoVegas Group nel ruolo di Country Manager per l’Italia

LeoVegas annuncia la nomina di Carmine Giordano a Country Manager per l’Italia. Nel suo nuovo ruolo, Giordano sarà responsabile dello sviluppo del business sul mercato italiano e delle strategie di marketing e comunicazione, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di LeoVegas.

Carmine Giordano vanta oltre vent’anni di esperienza nel marketing e nel business development nel settore del gaming online e dei servizi digitali. Ha ricoperto incarichi apicali in aziende come Fox Mobile Group e Zero9 ed è stato per oltre dieci anni prima Head of Marketing e poi Country Manager per il mercato italiano di Tombola, contribuendo al lancio e al consolidamento del brand nel nostro Paese. La sua ultima esperienza prima di entrare in LeoVegas è stata in HBG Online Gaming – Novomatic Italia dove ha ricoperto il ruolo di Online Marketing and Affiliate Manager, guidando il budget digitale, le attività CRM e il coordinamento di un team cross-funzionale.

Con un background di studi in Business Administration presso l’Università Bocconi, Carmine Giordano combina una solida preparazione strategica con una profonda conoscenza del mercato regolamentato italiano ed europeo. La sua nomina conferma così l’impegno di LeoVegas nel rafforzare la propria presenza locale attraverso competenze consolidate e una visione orientata alla crescita responsabile. “Assumere questo ruolo rappresenta per me una sfida stimolante e un’opportunità unica per contribuire alla crescita di un’azienda riconosciuta per l’innovazione e l’intrattenimento tramite una gestione responsabile e trasparente. Il mercato italiano ha ancora grandi potenzialità da esprimere e il mio obiettivo sarà valorizzarne le potenzialità in modo sostenibile e conforme alla normativa vigente”, ha dichiarato Carmine Giordano, Country Manager per l’Italia di LeoVegas.

PressGiochi