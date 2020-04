Carlo Bonomi designato nuovo presidente di Confindustria

Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, è stato designato nuovo presidente di Confindustria. Lo ha deciso il consiglio generale dell’associazione con voto online segreto (123 voti a favore e 60 contro). Bonomi ha avuto la meglio su Licia Mattioli, vicepresidente degli industriali. ​L’ultima parola, da statuto, spetterà all’assemblea privata dei delegati, convocata il 20 maggio per eleggere formalmente il nuovo presidente e la sua squadra.

Abbiamo di fronte “due obiettivi: riprendere le produzioni, perché solo quelle danno reddito e lavoro e non certo lo Stato, ed evitare una seconda ondata di contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusura che sarebbero drammatiche e devastanti”, ha detto Carlo Bonomi dopo la designazione. “Per noi questa sfida si pone oggi e non tra tre mesi”, ha aggiunto. Poi: “Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta. I tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le nostre imprese. Il tempo deve essere rapido, veloce. Non possiamo permetterci di perderne ancora”.

“Il sistema imprenditoriale italiano – ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e della Camera di commercio di Milano apprendendo la notizia – oggi è chiamato a fronteggiare un’emergenza sanitaria drammatica che sta provocando una crisi economica senza precedenti a livello globale. Servono soluzioni rapide ed efficaci che permettano alle nostre imprese di superare il lockdown per ripartire, appena possibile, in forza e sicurezza. Siamo certi che Bonomi continuerà ad essere un prezioso alleato in questo difficile percorso per arrivare al rilancio del nostro sistema economico”.

