Cardia (Acadi): “Tema salute primario, ma la politica regionale messa a terra sul gioco va rivalutata con serietà”

“Apprezzo questo evento perché permette un confronto tra parti diverse e queste sono le occasioni migliori per raggiungere le soluzioni migliori. Negli anni abbiamo perso l’occasione di stare insieme agli Osservatori, come quello sul gioco al Ministero della salute. Voglio mettere al centro la salute nel mio intervento. Questo governo sa perfettamente che le gare non si possono fare se esistono i distanziometri che impediscono il 98% del territorio. Bisogna essere consapevoli che inibire il 98% del territorio impedisce allo Stato di mettere a bando una concessione con la quale non si potranno mettere a terra i servizi. Questo impedisce di fare le gare.

L’offerta pubblica va regolamentata, ma le proroghe sono state necessarie in attesa di mettere d’accordo le Regioni. Dal 2011 al 2025 abbiamo distanziometri espulsivi poi sterilizzati dalle Regioni. Questo ha fatto che si che chi ci fosse rimanesse ma si bloccassero le nuove aperture.

Il tema della salute deve essere in cima agli interessi costituzionali che sono tanti. Ma la politica regionale messa a terra va valutata con serietà facendoci consigliare da esperti sanitari che abbiano l’obiettivo comune di risolvere il problema sanitario senza creare problemi collaterali assurdi come la perdita occupazionale e favori alla criminalità organizzata”

Lo ha dichiarato Geronimo Cardia di Acadi partecipando al convegno alla Camera sul ‘Gioco legale: serve una riforma’.

