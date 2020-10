Cardia (Acadi): “La sospensione delle attività di gioco comporta rischi per la legalità”

“Il Covid non ha fatto che sommare nuove difficoltà ad una situazione già complicata a gennaio 2020. I continui aumenti di tassazione (quasi al 70% per le Awp e al 50% per le Vlt) stanno erodendo i margini e avendo un impatto sugli operatori” ha dichiarato il presidente di Acadi, Geronimo Cardia a MF-Milano.

“Le misure che prevedono la sospensione (totale in Lombardia, dalle 21 nel resto del Paese) delle attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo e l’interruzione del gioco operato con slot machine all’interno degli esercizi lombardi comportano evidenti rischi per la legalità e, a medio termine, per la continuità del gettito erariale come dimostrato nel caso dello scorso lockdown”.

Alla fine di quest’anno la spesa potrebbe crollare di 5 miliardi di cui 4 in meno per lo Stato.

Dagli operatori arrivano una serie di richieste per il Governo. La prima è quella di una proroga delle concessioni “per un arco di tempo adeguato, parametrato ad altri comparti” così da permettere di indire le procedure selettive per affidamenti e le condizioni economiche e distributive.

“Chiediamo anche di essere trattati dal sistema finanziario come tutte le altre aziende” aggiunge Cardia.

PressGiochi