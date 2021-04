Cardia (Acadi): “La riapertura è l’unica vera misura di salvataggio del comparto”

Si stanno tenendo questo pomeriggio presso le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato le audizioni in merito al Decreto Sostegni.

A partecipare anche rappresentanti del settore giochi come Sapar, Acadi e Egp.

Per Acadi ha preso la perola il presidente Geronimo Cardia: “La nostra associazione si può sintetizzare nel gettito fornito dai nostri associati, pari al 50% del gettito del settore in regime normale.

Il comparto dei giochi è stato il primo a chiudere, l’ultimo a riaprire, parliamo di chiusure totali, non distribuite sul territorio. Anche in regioni bianche, come accaduto per la Sardegna, le aziende non hanno potuto riaprire.

Parliamo di 7 miliardi di gettito in meno per lo Stato da marzo dello scorso anno. Gli effetti? Basta guardare quanti casi di illegalità di riscontrano ogni giorno. Il comparto ha perso anche fino al 75% di ricavi, per alcuni comparti. Si parla di 150mila lavoratori oggi in cassa integrazione fermi da mesi.

Questa fotografia serve a convincere del fatto che il settore va riaperto senza se e senza ma nelle zone bianche e gialle. I protocolli di sicurezza sono stati vagliati da esperti e soggetti terzi. Le caratteristiche strutturali del comparto avrebbero permesso riaperture anche nei mesi precedenti.

La riapertura è l’unica vera misura di salvataggio del comparto.

Non possiamo non parlare di ristori/sostegni. Sono ciambelline di salvataggio, comunque essenziali.

Tra i temi da evidenziare vi è quello di permettere l’accesso alle misure di sostegno per le aziende, coinvolgendo anche le aziende di grandi dimensioni.

C’è un paradosso, tuttavia. Le aziende chiuse devono pagare dei canoni di concessione, perché sono in regime di proroga. Alle aziende del gioco pubblico servono proroghe di convenzione di concessione, eliminando l’onerosità”.

A commentare le audizioni sul gioco il senatore di Forza Italia Marco Perosino che ha annunciato di aver presentato oggi in Senato un emendamento all’articolo 30 comma 11 del decreto Sostegni per chiedere la proroga del pagamento dei canoni concessori dei giochi dei primi 4 mesi.

“Siamo sensibili alle tematiche del settore giochi e vedremo cosa potremo fare” ha affermato.

“L’ormai interminabile chiusura del settore del gioco pubblico, – commenta ancora in una nota ACADI – che ha superato i 10 mesi complessivi, sta producendo effetti drammatici per oltre 150mila lavoratori e 75mila imprese. Una dinamica non più sostenibile, basti pensare che dal 14 marzo 2020 ad aprile 2021 le attività sono rimaste chiuse per il 67% del periodo. Allo stesso tempo le casse dell’Erario si stanno impoverendo massicciamente, con circa 7 mld di perdite, mentre si arricchiscono mafie e organizzazioni criminali. Le attività illegali stanno infatti proliferando a ritmi impressionanti: sono state sequestrate, da marzo 2020 a oggi, centinaia di agenzie scommesse senza concessione, oltre 100 bische chiuse, più di 2mila apparecchi illegali sequestrati, più di 300 siti online illegali inibiti dall’Agenzia Dogane e Monopoli nel periodo emergenziale”.

“Bisogna quindi programmare la riapertura delle attività del gioco nelle zone ‘bianche’ e ‘gialle’ del Paese adottando i protocolli già esistenti e già sottoposti al Comitato Tecnico Scientifico (CTS). E’ imprescindibile una maggiore attenzione verso il settore all’interno del ‘Dl Sostegno’, prevedendo liquidità per le concessioni e per le relative attività di servizio pubblico. Serve inoltre rimuovere i limiti che riguardano le aziende con ricavi superiori ai 10 milioni di euro, che sono frequenti in ragione dei prerequisiti richiesti dai parametri concessori. Altro elemento fondamentale risiede nella proroga di tutte le concessioni, esercitate nel canale retail soggette a sospensione, in proporzione rispetto alla mancata redditività. Infine, è urgentissimo continuare a sospendere i versamenti del Prelievo erariale unico (PREU) fino alla riapertura delle attività con la riattivazione dei flussi finanziari”, ha concluso Cardia.

