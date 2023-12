Cardia (ACADI): “Interessi erariali, occupazione e tutela dell’utente sono le ragioni per realizzare un riordino unitario del settore giochi”

“Il cuore della questione è quello di spiegare perché il riordino dell’online non vada fatto prima di quello del settore fisico. Si deve comprendere che sono anni che il settore

“Il cuore della questione è quello di spiegare perché il riordino dell’online non vada fatto prima di quello del settore fisico. Si deve comprendere che sono anni che il settore chiede un riordino. Tanti legislatori hanno provato ad arrivare ad una riforma e c’è stata una grande volontà di arrivare alla soluzione del riordino dell’intero comparto. Nella delega appunto si parla di riordinare il comparto nel suo complesso. La riforma unitaria va letta anche nelle carte dell’attuazione della legge delega. Per quanto riguarda il canale online i decreti sono pronti ad essere discussi, e restano fuori gli stessi prodotti di gioco distribuiti invece sul territorio.

In realtà non è possibile occuparsi del gioco fisico successivamente.

Infatti, sotto il profilo erariale potrebbe accadere che occupandosi prima dell’online la domanda di gioco potrebbe essere soddisfatta solo dal gioco a distanza a svantaggio della rete fisica. Pensiamo che l’online produce solo un miliardo degli undici mld di euro prodotti dal settore. Quindi intervenire sul gioco produce effetti negativi anche per l’erario.

Ma pensiamo anche al fatto che la Conferenza unificata dovrà intervenire non solo sul gioco fisico ma anche sull’online. Quindi un intervento omogeneo che tuteli l’utente nel suo complesso potrà portare ad una corretta riforma. Intervenire prima sull’online poi rischia di mettere in crisi le piccole e medie imprese come bar e tabacchi che sono proprio i più distribuiti e vicini agli utenti sul territorio”.

Lo ha dichiarato l’avv. Geronimo Cardia partecipando al convegno alla Camera dei Deputati dal titolo GIOCO: UN SOLO MERCATO, UN SOLO RIORDINO.

PressGiochi