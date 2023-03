Carboni (Cristaltec): “Pronti a lanciare ‘Macao Night’, frutto della collaborazione con Bakoo”

Tra le storiche aziende del mercato del gioco terrestre che hanno esposto ad Enada Rimini questa settimana, troviamo anche Cristaltec SpA che ha presentato i suoi nuovi prodotti sia per il mercato degli apparecchi da gioco di tipo Awp e Vlt, sia per il mercato online.

Incontriamo il responsabile commerciale dell’azienda romana, Francesco Carboni.

“Oltre ad esporre in fiera i nostri prodotti già conosciuti sul mercato, presentiamo la ‘Macao Night’ che nasce dalla collaborazione di Cristaltec con Bakoo e siamo in attesa proprio in queste ore di avere ufficialmente la certificazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Quale migliore occasione di Enada per lanciare questo nuovo prodotto ed immetterci sul mercato con questa nuova collaborazione”.

Pezzo forte dell’offerta di Cristaltec per il gioco fisico, è sicuramente quello delle Videolotterie…

“Non siamo mai fermi come nostra abitudine. Grazie alla mentalità imprenditoriale della nostra azienda e del nostro amministratore stiamo sviluppando nuovi giochi per le nostre VLT. In particolare, oltre ai nuovi giochi immessi nella piattaforma, avremo un nuovo cabinet che si chiama Charm ed è frutto della collaborazione con Baldazzi Styl Art”.

“Ci stiamo diversificando. Le Awp – conclude Carboni parlando dei progetti futuri – erano il nostro prodotto di punta, le Vlt grazie all’acquisizione di Inspired sono una fonte di innovazioni continue. Anche nel mercato online continuiamo a cercare di ampliarci a 360°. I nostri prodotti sono sempre e saranno sempre più all’avanguardia anche per quanto riguarda l’online. Quindi nel 2023, oltre alle pietre miliari AWP e VLT, andremo a svilupparci in maniera importante anche sull’online”.

PressGiochi