Capecod Gaming presenta al mercato nuove slot per il gioco online

Capecod Gaming lancia nuovi titoli per il mercato online: due di questi sono firmati da Capecod, mentre gli altri sono il frutto della collaborazione con il dipartimento sviluppo di Elsy, la software house del Gruppo NOVOMATIC Italia.

“E’ un momento molto intenso sia per quanto riguarda la produzione di titoli originali realizzati dal nostro studio, sia in relazione alle partnership con gli altri operatori. Tra questi, la collaborazione con Elsy che ha origini remote, potendo anche contare sulla stessa holding di appartenenza – ha spiegato Michele Morotti, Business Development Manager di Capecod Gaming -. Oggi abbiamo raggiunto i 20 titoli sviluppati insieme per il mercato online. Capecod Gaming inoltre è stata la prima realtà a realizzare il porting dei titoli dal mercato terrestre al mercato online e viceversa, potendo così offrire ai giocatori un’esperienza veramente Omni-Channel, nonché unica nel suo genere, e permettendo l’estensione dell’offerta online ai titoli più apprezzati, con grande soddisfazione anche dei partner BtoB”.

Nel dettaglio “Fire Department” e “Puppies & Kittens” sono le slot a firma esclusiva Capecod Gaming, mentre “Los Muertos” e “New Orlean” sono titoli traslati dal terrestre all’online in collaborazione con Elsy.

Capecod Gaming, dal 2017 in NOVOMATIC Italia e da febbraio scorso al 100% nelle Gaming Technology del Gruppo, conta oggi su un’offerta che supera gli 80 giochi, alcuni dei quali in cima alle classifiche di gradimento di tutti gli operatori Italiani.

PressGiochi