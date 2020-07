Capecod Gaming: nuovi prodotti ravvivano l’estate del gioco online italiano

Capecod Gaming, società del Gruppo NOVOMATIC Italia, è orgogliosa di presentare tre nuovissime slot per il mercato online: titoli originali realizzati in casa, tra cui Double Fruits, un nuovo prodotto chiamato a portare avanti la recente rivoluzione verticale inaugurata da Stadust Extended.

“Siamo felici di aggiungere altre 3 nuove slot al nostro portfolio: si tratta di titoli realizzati interamente dal nostro team di sviluppo, che presentano feature nuove ed originali, alcune mai viste prima sul mercato, e quindi non vediamo l’ora che siano disponibili sui siti dei nostri clienti”. Questo il primo commento di Michele Morotti, Business Development Manager di Capecod Gaming, che continua: “Tra i nuovi giochi, il fiore all’occhiello è senza dubbio Double Fruits, la seconda slot della linea “Vertical Revolution” iniziata nei mesi scorsi con Stardust Extended, e che contiamo possa avere analogo successo. L’artwork presenta inoltre due slot giocabili simultaneamente con un doppio bonus che sarà molto apprezzato da tutti i giocatori, sia dagli high stack sia da chi gioca a bet più bassi”.

Gli altri due giochi, sempre prodotti da Capecod Gaming, sono Acme Bank, slot fresca e giovanile a tema “Crime” e Video Bar, slot classica a tema vintage anni 50, ispirata alle grandi sale da gioco d’oltreoceano. Entrambe presentano la feature “Hold Reels” attraverso cui i giocatori possono scegliere quali rulli tenere per lo spin successivo, massimizzando in questo modo le probabilità di vincita. I nuovi prodotti si aggiungono a sette slot introdotte sul mercato la scorsa settimana e realizzate con Elsy, software house del Gruppo NOVOMATIC Italia: una collaborazione molto importante tra realtà delle stesso Gruppo che consente di lanciare prodotti in contemporanea sul mercato terreste e su quello online.

