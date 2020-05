Capecod Gaming lancia il nuovo gioco Stardust Extended

Capecod Gaming annuncia ai partner B2B il lancio della slot Stardust Extended con un claim che ne racchiude l’essenza: “It’s Time to a Vertical Revolution”.

Si tratta di un titolo importante perché rappresenta un nuovo modo di pensare e progettare i prodotti di gioco da parte di Capecod Gaming, la piattaforma di iGaming del Gruppo NOVOMATIC Italia.

“Per noi si tratta di una sorta di Fase 2 nel modo di approcciarci all’ideazione e realizzazione dei nuovi giochi online – ha dichiarato Mauro Roncolato, CEO di Capecod Gaming -. Oggi siamo davanti ad un cambiamento epocale, sotto moltissimi punti di vista. Il mondo si evolve diventando sempre più mobile, dinamico e connesso; mentre da casa è possibile giocare dal PC o al cellulare con 2 mani in modalità landscape (orizzontale), fuori casa, all’aria aperta, in un prato o mentre ci si sposta in città per esempio per andare al lavoro, le cose si complicano, gli stimoli si fanno molteplici come i momenti in cui tenere in mano il proprio telefono”.

Stardust Extended recepisce questo cambiamento dinamico e il risultato è un gioco usufruibile solo in modalità portrait (verticale), sia nella versione desktop che mobile ma con una particolarità che la distingue dalle altre slot sul mercato: questa unicità è tutta nella sua progettazione che fin dal primo schizzo su foglio ha avuto come obiettivo quello di massimizzare il concetto di verticalizzazione, per un’esperienza tutta mobile oriented. L’artwork di gioco si estende per tutto lo schermo del cellulare rendendo più comoda e immersiva la user experience. La versione desktop, allo stesso modo, abbraccia questa rivoluzione simulando il gioco dentro il telefono. Capecod Gaming, dal 2017 parte del Gruppo NOVOMATIC Italia, conta oggi su un’offerta di più di 80 giochi, alcuni dei quali in cima alle classifiche di gradimento degli operatori Italiani.

PressGiochi