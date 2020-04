Capecod Gaming annuncia il lancio della nuova slot Alaska Fever

Capecod Gaming è lieta di annunciare ai partner B2B il lancio della slot Alaska Fever, secondo capitolo delle celebri avventure di Joe Gold, già fortunato esploratore delle miniere del Klondike.

“Siamo molto orgogliosi di questa nuova slot per molteplici ragioni: anzitutto l’Alaska Fever segue il filone di un’altra slot di grande successo, la Klondike Fever e siamo certi che questo non potrà che incontrare il gradimento di moltissimi giocatori”, commenta Michele Morotti, Business Development Manager di Capecod Gaming.

“Inoltre con questa slot completiamo il percorso di restyle grafico e tecnologico che Capecod Gaming ha avviato già da qualche tempo. La slot – prosegue Morotti – è stata infatti pensata e realizzata per essere giocata sul mobile in modalità portrait, e così sarà per tutte le slot che ci prestiamo a rilasciare. Possiamo pertanto affermare che grazie questo restyle e grazie al successo e al gradimento dei nostri partner B2B per i marketing tools offerti dalla nostra suite di casino, Capecod Gaming è prontissima ad affrontare la sfida del mercato italiano”.

Capecod Gaming, dal 2017 in NOVOMATIC Italia e da febbraio scorso al 100% nelle Gaming Technology del Gruppo, conta oggi su un’offerta che supera gli 80 giochi, alcuni dei quali in cima alle classifiche di gradimento di tutti gli operatori Italiani.

PressGiochi