Caon (Fi) a PressGiochi: “Riportiamo il paese alla normalità, anche riattivando lotto e slot nei tabacchi”

“Dobbiamo riportare il paese alla normalità. Anche questo fa parte del processo per ritornare alla normalità. Garantire che le tabaccherie possano tornare ad offrire tutti i propri servizi, come quello delle lotterie e dei giochi del Lotto e del Superenalotto è un tassello in questo senso. Il gioco è un comparto del nostro sistema che gradualmente andrà riattivato. Prima si riparte, prima si dà la normalità, meno problemi avremo sul fronte economico”.

Lo dichiara a PressGiochi l’on. Roberto Caon di Forza Italia, firmatario di un Odg presentato ieri alla Camera in tal senso.

E’ favorevole anche alla riattivazione delle slot nelle tabaccherie?

“Dipenderà dalla grandezza della location. Se riempiamo la tabaccheria di consumatori e in aggiunta anche di giocatori fermi alle slot potrebbe ricrearsi il problema. Questa è una decisione che dovrà valutare anche l’esercente, in relazione al proprio locale e in applicazione alle norme di distanziamento e anti contagio che verranno stabilite a livello nazionale”.

Cristina Doganini – PressGiochi