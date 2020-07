Cantalamessa (Lega): “Riciclaggio anche tramite gioco online”

“Il Programma nazionale di riforma per l’anno 2020 – ha dichiarato ieri alla Camera l’on. Gianluca Cantalamessa della Lega in Iia Commissione – abbassa a 1000 euro il tetto per le spese in contanti nel tentativo di contrastare l’evasione fiscale ma sottolinea come in molti paesi, dove tale limite non è previsto, l’evasione fiscale sia quasi inesistente”.

L’on. rammenta, inoltre, che fino a pochi anni fa, in Italia tale limite era di 12.500 euro e che nel tempo si è andato sempre più riducendo.

Osserva come nello stesso periodo non si sia ridotto il tasso di evasione fiscale. A suo avviso, con tale previsione, che mortifica gli imprenditori e i commercianti, si inverte l’onere della prova senza tuttavia ottenere i risultati sperati.

“Il Governo obbliga i cittadini a non utilizzare il contante per i propri acquisti ma non obbliga, come invece a suo avviso dovrebbe, gli istituti bancari ad aprire i conti correnti. Uno strumento di evasione fiscale è rappresentato dal ricorso alla moneta informatica, nel 2019 le mafie hanno riciclato bitcoin per oltre 2.800.000 dollari. Il riciclo di denaro da parte delle mafie avviene anche semplicemente tramite il ricorso ad un gioco on line particolarmente in uso tra gli adolescenti”.

PressGiochi