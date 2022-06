Cangianelli (HBG Gaming): “Contro la ludopatia si ottengono più risultati lavorando sulle persone che sulle distanze”

“Sul tema del gioco, tutti gli attori devono stare al tavolo. Escludere è un rischio. Il settore del gioco è amplissimo, c’è una realtà estremamente complessa che è difficile rappresentare. Le necessità per questo sono molto eterogenee. Alcune imprese operano sia a livello concessorio sia come esercizi pubblici. Cerchiamo in ogni città nella quale operiamo di realizzare il sistema di prevenzione pubblica con un supporto per le persone che ne hanno necessità, poi collaboriamo attivamente alla ricerca e alla legislazione del settore”.

A dichiararlo è Emmanuele Cangianelli direttore alle relazioni istituzionali di HBG Gaming oggi alla Camera dei deputati per ila conferenza Help Ludopatia.

“Ci sono – spiega Cangianelli – nelle legislazioni locali, sistemi che non funzionano nel momento in cui sono tarati male. In Regione Lazio gli uffici hanno fatto delle valutazioni sull’impatto del distanziometro, dimostrando come il 99% del territorio sia insediabile da parte delle attività di gioco. Se cancelli completamente l’offerta ovviamente verrà sostituita da qualcosa che non sarà legale. Le infiltrazioni nel gioco legale ci sono, come ci sono negli altri settori. Ma è un settore più controllato e si cerca di selezionare meglio le imprese. Ci sono più risultati lavorando sulle persone che sulle distanze.

Serve un sistema di formazione che sia più strutturato. Oggi quello che c’è è realizzato in autodisciplina. Servono sistemi di accreditamento di chi fa formazione per la lotta alle dipendenze e di certificazione del personale. Siamo veramente convinti che il contributo delle imprese possa far migliorare la risposta collettiva a questi temi di difficoltà sociale” ha concluso.

Neri (Anci Toscana): “Una legge di riordino del gioco aiuterebbe i comuni ad affrontare il problema del Gap”

PressGiochi