Cangianelli (EGP Fipe): “Estremamente perplessi sull’utilizzo delle distanze dai luoghi sensibili per il gioco”

“I corpi intermedi hanno bisogno di dire la loro su questo tema perché è stranamente complesso. Si fa tanta confusione con i numeri, si continua a parlare di raccolta ma è come la panna su una ricetta, rischia di sgonfiarsi e si rischia di fare stampa scandalistica su un tema che invece ha bisogno di molto studio. Tutti seguiamo i valori reali di queste attività e siano a disposizione di chiunque voglia comprendere questo tipo di attività. Come imprese cerchiamo di avere una visione più nitida con i dati che ci passano tra le mani. Vediamo l’esplosione del gioco online, ma guardando agli esercenti, chi sceglie di offrire anche il gioco tra i suoi servizi vede offerte concorrenti non con le stesse regole.

Siamo estremamente perplessi per l’adozione delle distanze per gli apparecchi da gioco, quando è possibile sostituirli velocemente con dei tablet. Come imprese dei pubblici esercizi, pensiamo anche alle grandi sale bingo, alle sale specializzate che hanno bisogno di certezze. L’evoluzione tecnologica presente va portata nel mercato regolamentato.

Molte aziende del settore fanno formazione per i propri dipendenti. Poi c’è il tema dell’autoesclusione che potrebbe essere estesa dal gioco online al gioco fisico. Come imprese di Fipe siamo interessati allo scambio dei dati e alla responsabilizzazione delle aziende ma con regole più certe per le imprese che decidono di stare in questo settore”.

Lo ha dichiarato Emmanuele Cangianelli, di EGP Fipe partecipando alla Camera al Convegno sul gioco “Gioco legale, serve una riforma’.

PressGiochi