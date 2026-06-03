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Campobasso, quattro interdittive antimafia: nel mirino anche le sale giochi

Prosegue l’intensa attività di prevenzione antimafia, svolta costantemente dalla Prefettura di Campobasso, con il supporto delle Forze dell’Ordine e della Direzione Investigativa Antimafia, con l’obiettivo l’infiltrazione della criminalità organizzata nel

03 Giugno 2026

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Prosegue l’intensa attività di prevenzione antimafia, svolta costantemente dalla Prefettura di Campobasso, con il supporto delle Forze dell’Ordine e della Direzione Investigativa Antimafia, con l’obiettivo l’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico del territorio.

Il Prefetto ha, al riguardo, firmato quattro interdittive antimafia che riguardano l’area del Basso Molise.

I provvedimenti scaturiscono da una accurata istruttoria, svolta dal Gruppo Interforze Antimafia, che ha fatto emergere l’infiltrazione silente operata, in particolare, nei comuni di Termoli e Campomarino da parte di sodalizi criminali di matrice pugliese che riciclavano capitali illeciti in attività di bar-ristorazione, sale giochi, e nel commercio, anche online, di auto, nuove e usate.

Allo scopo di rendere ancora più efficace la strategia di contrasto ai fenomeni infiltrativi, il Prefetto ha, inoltre, invitato i Sindaci della provincia ad aderire ad un protocollo di legalità, secondo le linee tracciate dal Ministero dell’Interno, in virtù del quale sarà possibile estendere l’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.).

L’auspicata adesione al documento pattizio andrà così a rendere ancora più pervasivo il sistema dei controlli volti a garantire la protezione del tessuto produttivo sano della economia di questa provincia, impendendo ad esponenti o a soggetti collegati con la criminalità organizzata entrare nel circuito delle attività autorizzate dalla Pubblica Amministrazione.

 

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