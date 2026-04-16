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Campione incorona i Campioni: i Campionati Italiani di Poker 2026 Powered by PokerStars chiudono la stagione ISOP

Dal 3 al 15 giugno il gran finale del circuito a Campione d’Italia, tra tradizione e novità

16 Aprile 2026

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I Campionati Italiani 2026 ISOP Powered by PokerStars debuttano nella cornice ormai iconica della PokerStars Room del Casinò di Campione d’Italia, per quello che rappresenta, non solo l’appuntamento più atteso dell’anno, ma anche la naturale conclusione di una stagione intensa e partecipata.

In programma dal 3 al 15 giugno, il festival segna l’ultimo atto della stagione ISOP 2025–2026: una lunga cavalcata fatta di tappe accessibili, buy-in contenuti ed un forte legame con il pubblico italiano, che proprio a Campione trova il suo momento più prestigioso.

Il Main Event da €990, in calendario dal 12 al 15 giugno, sarà come sempre il cuore pulsante della manifestazione. Un torneo che negli anni ha saputo conquistarsi uno spazio speciale nel calendario live, richiamando non solo i regular del circuito, ma anche tanti appassionati che vedono nei Campionati Italiani il punto più alto del proprio percorso stagionale.

Più titoli, più varianti, più storie da raccontare

L’edizione 2026 alza ulteriormente l’asticella: saranno infatti 28 i braccialetti assegnati, un numero record che testimonia la crescita costante dell’evento.

Tra le novità più interessanti:

  • l’introduzione di sette tornei dedicati alle varianti
  • il ritorno del Campionato Italiano H.O.R.S.E.
  • il debutto del Campionato Italiano Omaha 5 carte all’Italiana
  • l’introduzione dello SVITEN
  • il ritorno dell’Heads-Up Championship (cap 64)
  • il ripristino del buy-in originale da €2.000 per il Campionato PRO
  • la prima edizione del Mystery Bounty Championship

Un programma pensato per dare spazio a tutti gli stili di gioco, mantenendo quell’equilibrio tra accessibilità e competizione, che ha reso le ISOP un punto fermo per la community italiana.

L’ultimo sprint verso Las Vegas

Oltre ai titoli, in palio ci sono anche gli ultimi punti validi per le classifiche stagionali: un dettaglio che aggiunge ulteriore tensione competitiva, considerando che i migliori player conquisteranno i pacchetti per Las Vegas come parte dell’Italian Poker Team.

Le possibilità di qualificazione restano ampie: dai satelliti online (dal 21 aprile al 9 giugno) ai live, passando per le classifiche della PokerStars Live Room e il Power Path, con il Silver Pass da €2.300 che include buy-in e spese.

Una tradizione che continua

Nate nel 2007 da un’idea di Giangia Marelli, le ISOP hanno costruito negli anni un’identità precisa: un circuito capace di parlare prima di tutto ai giocatori italiani, pur mantenendo un respiro internazionale.

I Campionati Italiani ISOP Powered by PokerStars rappresentano la sintesi perfetta di questo percorso, una tappa autentica, sentita, e ogni anno sempre più partecipata da una community fedele che continua a scegliere Campione come punto d’arrivo della propria stagione.

E anche nel 2026, sarà proprio qui che verranno scritte le ultime – e spesso le più importanti – storie dell’anno pokeristico italiano.

 

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