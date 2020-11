Campione d’Italia: incontro tra il sindaco Canesi, Minenna (ADM) e il viceministro Misiani

Il direttore dell’Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, e quello della Motorizzazione Civile Alessandro Calchetti hanno partecipato all’incontro online che si è tenuto tra il sindaco Roberto Canesi e il viceministro all’Economia e le Finanze, Antonio Misiani, per discutere dei problemi impellenti dell’exclave di Campione d’Italia.

Hanno partecipato anche il sottosegretario agli Affari Esteri Ivan Scalfarotto, il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni, il sottosegretario all’Interno Antonio Variati e il segretario generale agli Affari Esteri Elisabetta Belloni.

Si è discusso in particolare dell’inclusione di Campione nel territorio doganale Ue e degli effetti della pandemia che è solo l’ultimo dei gravi problemi che si stanno ripercuotendo sulla piccola comunità da quando ha chiuso il Casinò, ormai da ben due anni.

Il sindaco ha chiesto aiuto per risolvere problemi impellenti come la necessità di raggiungere l’equilibrio di bilancio indispensabile per riportare in ordine i conti del paese, lo smaltimento dei rifiuti, l’imposta locale sul consumo e il rebus delle automobili con targa svizzera e le patenti elvetiche.

