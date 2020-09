Campione d’Italia ha un nuovo Sindaco: Roberto Canesi

Roberto Canesi, 72enne commercialista di Campione d’Italia, sarà il nuovo Sindaco di Campione d’Italia, con il 61,51% di preferenze rispetto a Simone Verda della lista “Campione 2.0” con il 38,49%. Canesi è laureato in economia aziendale e ha esperienza come revisore dei conti e membro del consiglio sindacale di alcune società. Il nuovo Sindaco ha dato la priorità, come precedentemente dichiarato in campagna elettorale, alla riapertura del Casinò, così da rioccupare i campionesi rimasti senza lavoro a causa della chiusura. Canesi eredita la complicata situazione dell’enclave, affidata da due anni a questa parte al commissario prefettizio Giorgio Zanzi a causa del dissesto finanziario delle finanza comunali.

PressGiochi