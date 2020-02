Campania, sbarca il torneo dilettantistico eSport di Fifa20

Nuova iniziativa per la Fondazione Villaggio dei Ragazzi: l’Ente campano, sarà partner del Road Show 2k20, che farà tappa in Campania con il campionato sperimentale della Lega Nazionale Dilettanti di eSport, con gare a Fifa20 su Playstation4.

L’evento, che avrà luogo nel Comune di Maddaloni, coincide con il centenario della nascita e con i vent’anni della dipartita di don Salvatore d’Angelo. Si inizia Giovedì 20 Febbraio, con le selezioni dei componenti della squadra del Villaggio dei Ragazzi, che si sfideranno a colpi di gamepad e che successivamente andranno a partecipare al torneo regionale. Dal pomeriggio di venerdì 21, fino a quello di sabato 22, si svolgerà la fase eliminatoria. Chi vincerà otterrà il pass per le finali nazionali di fine Aprile a Coverciano. “L’obiettivo di questo evento “interattivo” – spiega Felicio De Luca, Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – è di contrastare l’esclusione di ogni genere, favorendo l’inclusione di soggetti vulnerabili appartenenti a gruppi sociali deboli. I ragazzi parteciperanno a squadre, con la possibilità, stando insieme, di imparare a fare comunità e a superare l’isolamento nel quale spesso si trovano, a riprova del fatto che gli E-Sports non sono solo una mera alternativa all’attività fisica”. Contemporaneamente alla gara, i partecipanti potranno far visita al Museo delle Cere di Maddalon.

PressGiochi