Campania: De Luca chiede protocollo per riaperire le sale giochi dal 15 giugno

Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19.

Si dà il via libera all’apertura di molte attività, ma soprattutto, per quanto riguarda il settore del gioco pubblico, è “dato mandato all’Unità di Crisi regionale di elaborare il Protocollo recante misure per la riapertura in sicurezza delle sale da gioco autorizzate e consimili, in tempo utile alla riapertura a partire dal 15 giugno 2020, nonché per lo svolgimento di sagre e fiere”.

Ecco l’ordinanza n. 55