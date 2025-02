Camera: pubblicato il testo del pdl presentato da Gallo (Misto) sull’istituzione di una casa da gioco a Taormina

Il deputato Francesco Gallo (Misto) ha presentato alla Camera una proposta di legge denominata “Disposizioni per l’istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina” il 25 maggio 2023, ed ora a quasi due anni di distanza, la Camera ha pubblicato il testo della proposta di legge.

“La presente proposta di legge è finalizzata – come spiega l’onorevole Gallo – all’apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina, considerata la rilevanza e l’importanza che l’apertura di una casa da gioco può avere per lo sviluppo turistico dell’Isola. Molte case da gioco sono presenti in vari Stati dell’Unione europea ed in Italia nei comuni di Saint-Vincent, San Remo, Campione d’Italia e Venezia. Si rileva che l’istituzione delle case da gioco nel territorio del nostro Paese è avvenuta mediante atti legislativi che ne hanno autorizzato l’apertura in singoli comuni in deroga alle norme del codice penale.

Il nuovo casinò costituirebbe ad un tempo un’attrattiva turistica e una fonte di finanziamento. Infatti rappresenterebbe un importante ed efficace strumento per investimenti economici e fornirebbe occasioni di lavoro e di benessere per numerosi addetti professionali qualificati. Da non trascurare poi che l’apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina produrrebbe ricchezza che verrebbe distribuita sul territorio stimolando l’economia locale. Importante e qualificante, quindi, per il territorio siciliano sarebbe l’apertura della casa da gioco nel comune di Taormina che costituirebbe, come detto, un’opportunità di elevazione e di riqualificazione dell’offerta turistica.

La città di Taormina ha una grande rilevanza strategica nella politica turistica regionale anche per la sua notorietà internazionale ed è stata, tra l’altro, l’unica sede di casa da gioco in Sicilia. La presente proposta di legge, con l’istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina, determinerà, altresì, il superamento dei danni e degli svantaggi che la situazione attuale comporta a livello turistico per la Sicilia in generale e per Taormina in particolare, dimostrati anche dal forte esodo dei flussi turistici domestici verso quei Paesi vicini, come Malta, le cui strutture da gioco sono legalizzate e promosse”.

Di seguito il riportato il testo integrale della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire al settore turistico condizioni analoghe a quelle di altre regioni e di altri Stati membri dell’Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l’apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina, considerata l’alta vocazione turistica del medesimo comune.

2. Con legge della Regione Siciliana sono individuati:

a) il procedimento per l’apertura della casa da gioco di cui al comma 1, sentito il comune di Taormina per l’individuazione della sede della casa da gioco;

b) le modalità di gestione della casa da gioco di cui al comma 1, oggetto di concessione amministrativa e affidata a società per azioni individuate secondo procedure di evidenza pubblica;

c) la durata della concessione amministrativa della casa da gioco di cui al comma 1;

d) i tipi di gioco autorizzati nella casa da gioco di cui al comma 1;

e) i giorni di chiusura e gli orari di apertura al pubblico dei locali adibiti al gioco nella casa da gioco di cui al comma 1.

PressGiochi