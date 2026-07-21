Camera, presenta una petizione per promuovere il gioco del biliardo

Una nuova petizione arriva all’esame della Camera dei deputati con l’obiettivo di valorizzare il biliardo e favorirne la promozione. L’iniziativa, presentata da Moreno Sgarallino, residente a Roma, è stata annunciata

Una nuova petizione arriva all’esame della Camera dei deputati con l’obiettivo di valorizzare il biliardo e favorirne la promozione. L’iniziativa, presentata da Moreno Sgarallino, residente a Roma, è stata annunciata in Aula e trasmessa alla VII Commissione Cultura della Camera.

La petizione, identificata con il numero 1701, riguarda infatti “interventi per la promozione del gioco del biliardo”, chiedendo un impegno istituzionale per sostenere una disciplina che negli anni ha sviluppato una propria dimensione sportiva, aggregativa e culturale. Il passaggio alla Commissione Cultura apre ora l’iter parlamentare per un eventuale approfondimento del tema. La Commissione potrà valutare il contenuto della richiesta e le possibili iniziative legislative o amministrative collegate alla valorizzazione del biliardo.

La petizione si inserisce nel più ampio dibattito sul riconoscimento e sulla promozione delle attività ludiche e sportive tradizionali, molte delle quali rappresentano realtà associative diffuse sul territorio nazionale. Il biliardo, praticato attraverso diverse specialità e discipline, è da tempo presente nel panorama sportivo italiano con federazioni, club e competizioni nazionali e internazionali.

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