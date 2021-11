Camera, pdl Polverini: dipendenti da gioco d’azzardo tra le categorie del lavoro accessorio

La Commissione lavoro della Camera dei Deputati ha avviato ieri i lavori relativi al alcune proposte di legge sul lavoro accessorio.

La proposta a firma Polverini dispone, l’introduzione di un apposito Capo IV nel decreto legislativo n. 81 del 2015, che, in sostanza, ripropongono aspetti della normativa previgente. In particolare, la norma individua le tipologie delle prestazioni di lavoro accessorio, che riprendono in gran parte quelle indicate dal decreto legislativo n. 276 del 2003 prima delle modifiche introdotte dalla « legge Fornero ».

La norma, quindi, individua i soggetti che possono rendere prestazioni di lavoro accessorio, anche in questo caso rifacendosi alla disciplina del decreto legislativo n. 276 del 2003 vigente prima dell’intervento della cosiddetta « legge Fornero ».

Sono individuate, – si legge – le seguenti categorie: i disoccupati da almeno un anno; gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati; le persone con disabilità; le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da gioco d’azzardo patologico; le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica; i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro; i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare. La relazione illustrativa sottolinea che, rispetto alla disciplina assunta come riferimento, si specifica che gli studenti devono essere regolarmente iscritti e che per loro l’attività di lavoro accessorio deve svolgersi compatibilmente con la frequenza del corso di studi, nonché si allarga la platea dei prestatori anche a coloro che stanno affrontando un percorso di recupero da dipendenza da alcol o da gioco d’azzardo patologico e alle donne inserite in percorsi di contrasto della violenza in ambito domestico”.

PressGiochi