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Camera, pdl per istituzione Giornata nazionale contro la ludopatia assegnata alla Commissione Affari Sociali

La proposta di legge 2986 «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d’azzardo» presentata alla Camera il 25 giugno 2026 dai deputati

30 Luglio 2026

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La proposta di legge 2986 «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d’azzardo» presentata alla Camera il 25 giugno 2026 dai deputati Laura Cavandoli, Dimitri Coin Bisa, Fabrizio Cecchetti e Erica Mazzetti Maffioli della Lega è stata assegnata in sede referente alla XII Commissione Affari Sociali della Camera.

Saranno richiesti anche i pareri della Commissionei I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni, Commissione V Bilancio, tesoro e programmazione, Commissione VI Finanze, Commissione VII Cultura, scienza e istruzione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L’iniziativa legislativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati al gioco d’azzardo e a rafforzare le attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, riconoscendo il disturbo da gioco d’azzardo come una dipendenza comportamentale con importanti ripercussioni sul piano psicologico, familiare, economico e sociale.

 

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