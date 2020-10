Camera. Osnato (FdI): “Non è con la lotteria degli scontrini che si fa emergere il nero”

“L’emersione del nero, cosiddetto, deve essere reale, deve essere, peraltro, un’emersione conveniente anche a chi, in questo momento, appunto, sta cercando di eludere il fisco; allora, io penso al contrasto di interesse, penso a tutte quelle vere manovre che possono rendere il cittadino e il contribuente contenti, come diceva qualcuno in passato, di pagare le imposte, di pagare le tasse e di pagare tutto ciò che, appunto, lo Stato gli chiede e non è certo con il limite al contante e con le lotterie degli scontrini che si può ottenere questo”.

Lo ha dichiarato Marco Osnato di FDI intervenendo ieri in aula alla Camera dove è iniziata la discussione del Nadef, Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 .

PressGiochi