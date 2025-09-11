Camera, interrogazione Merola – Vaccari (PD) su autoesclusione e contrasto alla ludopatia: la risposta integrale di Freni (MEF)

I deputati del Partito Democratico Merola e Vaccari hanno presentato alla Camera un’interrogazione rivolta al Mef relativa alle misure di contrasto al gioco patologico, l’utilizzo dei terminali di internet point

I deputati del Partito Democratico Merola e Vaccari hanno presentato alla Camera un’interrogazione rivolta al Mef relativa alle misure di contrasto al gioco patologico, l’utilizzo dei terminali di internet point per l’accesso a piattaforme di gioco e al tema dell’autoesclusione.

Di seguito si riporta la riposta integrale del sottosegretario all’economia Federico Freni.

“Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la recente sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025, che ha dichiarato incostituzionale il divieto di messa a disposizione nei pubblici esercizi di apparecchiature per l’accesso al gioco « on line » nel presupposto che tale misura, ferma restando la meritevole finalità di contrastare la ludopatia, risulta viziata da irragionevolezza e difetto di proporzionalità, incidendo, di fatto, sulla libertà di esercizio d’impresa.

Tenuto conto del vuoto normativo venutosi a creare, gli Interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano adottare « …per contrastare il gioco patologico e i danni ad esso collegati per la salute » anche a mezzo di « …provvedimenti dell’Agenzia per distinguere l’utilizzo ordinario dei terminali degli internet point rispetto all’utilizzo per l’accesso a piattaforme di scommesse o gioco digitale… », nonché per estendere l’efficacia dell’autoesclusione dal gioco (attualmente prevista solo per il gioco « online ») anche ai punti fisici quali sale da gioco. Chiedono, inoltre, di conoscere « quali siano i dati relativi al contributo dell’Erario 2023 e 2024 delle singole tipologie di gioco a distanza e fisico con particolare riferimento alla suddivisione fra apparecchi AWP e VLT. ».

Al riguardo, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto – contenuto nell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 – di messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco offerte dai concessionari online, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

Invero, secondo la Consulta, tale disposizione si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione, per il carattere assoluto e indiscriminato del divieto diretto a colpire l’utilizzo di qualsiasi strumento dotato di collegamento telematico, anche solo potenzialmente idoneo al gioco online, in mancanza di un ragionevole bilanciamento del diritto alla salute, sotteso alla disposizione censurata, con il diritto di libertà di impresa.

Tale divieto, inoltre, irragionevolmente accomunerebbe nella medesima valutazione di illiceità condotte diverse tra loro, attenendo alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati.

Ad avviso della Corte, la norma risulta altresì in contrasto con l’articolo 25 della Costituzione, in ragione dell’indeterminatezza della fattispecie che avrebbe lasciato alla pubblica amministrazione un margine di discrezionalità discordante col principio di legalità, nonché con gli articoli 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e agli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che tutelano il diritto di libertà d’impresa e il diritto di riservatezza degli utenti.

A seguito della citata sentenza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha immediatamente diramato, nell’ambito delle proprie competenze, una circolare a tutti gli uffici territoriali dipendenti, ribadendo la necessità di continuare a svolgere le attività di controllo, considerato che resta invariato il divieto assoluto di installare totem e apparecchiature similari destinate in via esclusiva al gioco online tramite sistemi di navigazione a circuito chiuso o preimpostati e specificando che è necessario contrastare la diffusione di fenomeni di intermediazione o di gioco d’azzardo previsti e puniti da specifica normativa (legge n. 401 del 1989) e dal codice penale (articolo 718 e seguenti).

Inoltre, è allo studio una proposta normativa finalizzata a colmare la lacuna derivante dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 104/2025 e che esprima un corretto bilanciamento tra i plurimi beni costituzionali che vengono in rilievo in materia di offerta di gioco con vincita in denaro, quali la libertà di iniziativa economica e la salute individuale e collettiva.

Più in generale, e segnatamente per quanta riguarda le misure di contrasto al gioco d’azzardo patologico e, viceversa, di promozione di forme di gioco responsabile, attento e consapevole, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sta dando piena attuazione a quanta previsto all’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

In particolare, nelle Regole tecniche e nella convenzione relativa alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, attualmente in fase di affidamento tramite gara, e previsto espressamente:

a) l’obbligo di presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro, da impostarsi espressamente da parte di ogni giocatore all’apertura del conto di gioco e preimpostati in default, secondo limiti precostituiti e più bassi, per la categoria dei giocatori fra i 18 e i 24 anni;

b) limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l’età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco;

c) l’introduzione di messaggi automatici che appaiono sullo schermo durante il gioco e che evidenziano in tempo reale quanto si è giocato, quanto si è speso o che diano un alert quando è stato superato un determinato limite preimpostato;

d) la presenza nei siti di gioco di contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto;

e) la possibilità di effettuare l’autoesclusione dal gioco, anche preventivamente, sia per un periodo predeterminato di 30, 60 o 90 giorni sia a tempo indeterminato. La possibilità, inoltre, di autoescludersi da uno o più giochi o per tutte le tipologie di gioco;

f) l’attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per ricevere aiuto ed assistenza in caso di rischio ludopatico o, comunque, per la promozione di un gioco attento e consapevole;

g) la formazione obbligatoria degli operatori dei call center di contatto con i giocatori desiderosi di assumere comportamenti di gioco responsabile.

Inoltre, nella nuova convenzione di concessione sono stati previsti ulteriori strumenti obbligatori e innovativi in materia di gioco responsabile prevedendo che ogni concessionario debba adottare un Piano degli investimenti relativo, fra l’altro, al contrasto del gioco patologico e allo sviluppo delle policy di gioco responsabile.

L’adozione dei Piani di investimento e quello delle policy di gioco responsabile consentirà all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di dare attuazione a quanta previsto all’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, attivando procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione e verificando l’effettiva presenza di strumenti idonei a consentire al concessionario, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco degli utenti più esposti al rischio di gioco patologico.

È intenzione dell’Agenzia, inoltre, individuare le « best practices » esistenti, i migliori strumenti di prevenzione e contrasto del gioco ludopatico a disposizione, anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, delle analisi predittive e della scienza comportamentale, al fine di adottare delle linee guida nazionali sul gioco responsabile a cui i concessionari dovranno adeguare le proprie politiche. Tali linee guida saranno sottoposte alla valutazione degli stakeholder e a un processo di valutazione diffuso, nonché oggetto di implementazione e revisione periodica.

Da ultimo, si sottolinea che, nell’ambito degli strumenti di regolazione qui in rilievo è, altresì, previsto che il concessionario debba investire annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile.

Le medesime esigenze, ivi incluse quelle relative allo strumento dell’autoesclusione, saranno fatte oggetto di approfondito esame anche in vista della disciplina di riordino del gioco fisico, attualmente in corso di predisposizione.

Infine, si forniscono nel file Excel allegato « …i dati relativi al contributo all’erario 2023 e 2024 delle singole tipologie di gioco a distanza e fisico con particolare riferimento alla suddivisione fra apparecchi AWP e VLT »”.

