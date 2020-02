Camera. Gebhard (Misto): “DIA si attivi contro le organizzazioni criminali dello ionico presenti anche nel gioco d’azzardo”

L’on. Renate Gebhard del gruppo misto ha presentato in Ia Commisione alla Camera una risoluzione per chiedere al Governo di attivare presso uno dei comuni del metapontino una sezione operativa della direzione investigativa antimafia, al fine di presidiare tutta la fascia ionica e tutelare maggiormente cittadini e imprenditori dai rischi derivanti dalle attività criminali in aumento.

“La regione Basilicata, – afferma l’on. – in virtù della posizione geografica soprattutto nella fascia ionica, ha subito negli ultimi anni una sempre maggiore interferenza da parte degli aggregati criminali confinanti, pugliesi e calabresi, disposti ad interagire con le consorterie criminali locali, al fine di espandere i propri affari illeciti. L’intera fascia ionica è stata interessata da fatti criminosi che si sono verificati principalmente nell’alto ionico calabrese, nel Metapontino e nella provincia di Taranto.

Queste organizzazioni si infiltrano nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni, sono dedite a traffico di droga, riciclaggio di denaro, traffico di armi, estorsione, usura, racket, affidamento illegale di appalti pubblici e privati, contrabbando, contraffazione, ricettazione, furto, rapina, frode, truffa, traffico di essere umani, immigrazione illegale, prostituzione, evasione fiscale, gioco d’azzardo, gestione e smaltimento illegale di rifiuti, anche tossici, sequestro di persona, corruzione, omicidio” conclude Gebhard.

