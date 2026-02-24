Camera dei deputati: ‘Le nuove regole del gioco. Tra riordino e nuovi bandi’

Si è svolto questa mattina presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, il convegno “Le nuove regole del gioco. Tra riordino e nuovi bandi”, promosso dal gruppo parlamentare LCD

Si è svolto questa mattina presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, il convegno “Le nuove regole del gioco. Tra riordino e nuovi bandi”, promosso dal gruppo parlamentare LCD – Liberali Cristiano Democratici. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire un confronto istituzionale sul futuro del comparto del gioco fisico, alla luce delle ipotesi di riforma e dei nuovi bandi che, secondo quanto emerso nel dibattito pubblico, potrebbero mettere a rischio la continuità di migliaia di imprese italiane della raccolta terrestre a vantaggio di pochi grandi operatori globali già dominanti nell’online.

L’evento è stato introdotto dal presidente LCD, Andrea de Bertoldi, che ha letto una lettera inviata dal Presidente della Camera on. Lorenzo Fontana.

“Mi complimento con questo evento – afferma Fontana nella sua nota – per aver acceso i riflettori su un fenomeno che negli anni ha assunto proporzioni preoccupanti. Mi riferisco in particolare al tema del gioco patologico, una deriva che incide profondamente sul tessuto sociale e comunitario, causando gravi squilibri sul piano materiale e relazionale. La dipendenza da gioco rappresenta una forma di disagio che finisce per compromettere la serenità della persona, minando gli affetti, la vita familiare e la stabilità lavorativa.

Con il passare del tempo, e in modo progressivo, la frequenza delle giocate aumenta nel tentativo illusorio di recuperare le perdite, generando così un circolo vizioso dalle conseguenze sempre più pesanti. Di fronte a comportamenti che hanno un impatto così forte sulla sfera individuale e collettiva, occorre innanzitutto rafforzare le occasioni di prevenzione e promuovere una solida cultura della responsabilità. Non dobbiamo dimenticare che la dipendenza affonda spesso le proprie radici in situazioni di disagio e malessere che meritano di essere comprese e accompagnate con percorsi adeguati di sostegno.

Particolare attenzione va riservata ai più giovani, soprattutto agli adolescenti, che non sempre dispongono degli strumenti necessari per difendersi dai rischi connessi a questo fenomeno. È fondamentale un’azione congiunta tra istituzioni, famiglie, scuole, servizi sanitari e società civile, capace di mettere in campo campagne di informazione efficaci e mirate. L’educazione, intesa non come mera proibizione ma come consapevolezza e responsabilizzazione, rappresenta uno strumento essenziale di prevenzione.

Il Parlamento ha mostrato negli anni una crescente sensibilità sul tema, anche attraverso l’adozione, nel corso delle diverse legislature, di un quadro organico di disposizioni in materia di giochi. In particolare, l’attenzione è stata dedicata alla tutela della salute dei giocatori e alla definizione di regole sempre più attente alla protezione delle persone.

In uno scenario caratterizzato da una crescente complessità sotto il profilo giuridico e da maggiori esigenze di trasparenza, le aziende italiane del settore sono chiamate a dare prova di un impegno concreto nella promozione della legalità, della sostenibilità e del rispetto della dignità delle persone.

Siamo sulla strada giusta, ma resta ancora un lungo cammino da percorrere” ha concluso Fontana.

Ad intervenire all’evento anche Maurizio Gasparri che ha affermato: “Forza Italia ha partecipato a questo evento per sostenere convintamente l’iniziativa. Il tema centrale è l’ascolto da parte delle istituzioni e mi impegnerò personalmente affinché ciò avvenga, perché sono consapevole che il settore rappresenta una realtà economica e sociale che va rispettata e ascoltata.

Si tratta di questioni che meritano grande attenzione, anche con riferimento ai fenomeni richiamati, come la dipendenza da gioco e le infiltrazioni di illegalità. È necessario un confronto serio e costante con il mondo del gioco, e una sede istituzionale come la Sala della Lupa alla Camera dei Deputati è il luogo più appropriato per farlo.

Il mondo si sta progressivamente spostando verso la dimensione digitale, un processo che interessa molti comparti economici. Non possiamo pensare di fermare il progresso. Tuttavia, è evidente che il digitale spesso beneficia di regimi fiscali estremamente ridotti, con aliquote che oscillano tra lo 0 e il 5 per cento. A fronte di questo scenario, è legittimo domandarsi chi sosterrà in futuro il finanziamento dei servizi pubblici. Per questo è necessario supportare anche le attività di gioco che operano sul territorio, garantendo parità di condizioni e senza discriminazioni rispetto ai grandi operatori online.”

L’onorevole Andrea Bertoldi (Presidente LCD, gruppo parlamentare Lega) ha aperto così il dibattito: “Questo momento di confronto è nato dalla volontà della Lega di fare in modo che la politica, o meglio il Parlamento, non rimasse indifferente di fronte ad un momento importante dello sviluppo economico del nostro paese. Andiamo incontro alla conclusione di una riforma che ha avuto inizio con il riordino del comparto del gioco online e che dovrebbe concludersi quest’anno con la riforma del gioco fisico. Riteniamo che la politica debba discutere e creare una riforma che sia davvero nell’interesse nazionale. Tutti dobbiamo mirare ad un unico obiettivo: l’interesse di questo paese, dei lavoratori, delle imprese italiane e dei nostri cittadini quindi i giocatori che devono vivere il gioco come uno svago e non come una degenerazione che porta alla malattia.

Quando si tratta di temi di questo genere non si deve parlare di maggioranza e minoranza ma di politica.

L’incontro nasce dal desiderio di LCD di dare voce a tutti, alla politica in modo trasversale e alle imprese: tutti devono parlare per migliorare il percorso legislativo.

La riforma del settore del gioco fisico è necessario: basta proroghe, non servono a nulla. In merito alla territorialità: speriamo che si arrivi presto ad avere basi comuni tra i vari enti locali, regioni e comuni. Quindi è fondamentale una coerenza territoriale, su questo so che la Conferenza Stato – regioni sta già lavorando e che il governo sta cercando di arrivare a tutti. A breve, contiamo di avere una certa uniformità territoriale.

In queste ultime settimane sono emerse delle indiscrezioni che secondo molti potrebbero creare dei problemi per il settore: questo è il momento giusto per parlare di possibili criticità.

Mi preoccupa un messaggio che stiamo mandando ai nostri giovani: poter chiudersi nelle proprie stanze e giocare con dei visori all’interno del multiverso. Mi preoccupa perché ciò mette a rischio la socialità, il dialogo e il confronto. La dipendenza dal gioco non viene combattuta ma viene relegata in stanze chiuse, rendendola molto più difficile da gestire e controllare. È una situazione che dobbiamo assolutamente evitare, alzare i toni e discuterne. Se proseguiamo su questa strada e creiamo una riforma su queste basi verrebbe bloccata ed impugnata a livello europeo chissà per quanti anni.

Questa visione metterebbe anche in difficoltà le imprese italiane, avvantaggiando invece imprese di gioco online internazionali e molto più grandi. Anche quelle imprese che operano sia sull’online che sul fisico, preferiscono dedicarsi all’online con il rischio di creare un maggior rischio di ludopatie e minori entrate per lo Stato. Quindi non è nostra intenzione creare una riforma che generano minori introiti erariali per lo Stato.

Chiedo al Governo di ascoltare le opinioni di tutti i soggetti coinvolti nel settore del gioco e quelle delle opposizioni. Solo in questo modo potremo avere un risultato positivo per il paese intero ”.

PressGiochi