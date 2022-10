Camera: Casu ripresenta il pdl per il contrasto al Gap con i nudge

L’on. del PD Andrea Casu ripropone alla Camera dei Deputati il pdl su «Disposizioni per il contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito mediante l’applicazione delle tecniche di “spinta gentile”».

“In Italia – aveva affermato Casu a fine settembre – i giocatori d’azzardo sono tra gli 8 e i 10 milioni: tra questi 1,3 milioni sono malati di ludopatia, persone a cui è stata diagnosticata una vera e propria dipendenza patologica dal gioco.

Un disturbo silenzioso, spesso sottovalutato, che riguarda tantissime famiglie e in grado di danneggiare il giocatore patologico tanto a livello sanitario quanto sociale.

Per questo – scrive il deputato del PD alla Camera Andrea Casu – con Leonardo Cecchi abbiamo intrapreso una battaglia a partire dall’Agorà “Il contrasto alla ludopatia attraverso i nudge” e che ho voluto portare avanti in Parlamento con una proposta di legge, a mia prima firma, per promuovere l’adozione di metodi e delle tecniche sviluppate dalla teoria dei nudge (spinte gentili) al fine di favorire un gioco più responsabile e sicuro per tutti e per tutte.

In particolare, si tratta di utilizzare la metodologia dei nudge, una serie di strumenti che incoraggiano i cittadini a fare le scelte migliori per loro, e applicarla al Registro Unico delle Auto-esclusioni (RUA), un sistema che dal 2019 permette alle persone con questo disturbo di auto-escludersi dal gioco d’azzardo e permettergli di ricominciare una vita migliore.

In tutta la mia esperienza da parlamentare ho dedicato il massimo impegno per richiamare l’attenzione delle Istituzioni su questo fenomeno e sulla necessità di studiare strumenti innovativi per contrastarlo partendo dalla valorizzazione delle soluzioni che già esistono”.

PressGiochi