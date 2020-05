Camera: approvato odg Vacca per la predisposizione di iniziative per la ripresa delle attività dell’intrattenimento

Alla Camera è stato accolto come raccomandazione l’odg dell’on. Gianluca Vacca del M5S che chiede al Governo di consentire alle aziende come “ cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali” di predisposizione di iniziative in vista della ripresa delle attività.

Si legge nel testo dell’odg: “in ragione della situazione epidemiologica, relativa alla diffusione del COVID-19, si è reso necessario riconsiderare la disciplina per il contenimento e il contrasto ai rischi collegati ai rischi sanitari. In particolare all’articolo 1, comma 2, lettera i), si prevede la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

tenuto conto che:

nella Fase 2 predisposta dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 Aprile, di graduale ripartenza del sistema Italia, nulla è previsto per il mondo dello spettacolo ed in particolare del teatro, non tenendo in adeguata attenzione la necessità di organizzare e predisporre quanto necessario per il cartellone della prossima stagione ivi compresa la necessità di effettuare le «prove» degli spettacoli,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, per gli enti finanziati dal FUS e in generale per tutti gli enti dello spettacolo dal vivo, la predisposizione di iniziative in vista della ripresa delle attività dei prossimi mesi nonché di prevenire gli spettacoli della prossima stagione possano effettuare le «prove» anche a porte chiuse e con le necessarie e dovute precauzioni volte alla salvaguardia personale e collettiva”.

PressGiochi