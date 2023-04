Camera. Approda la Delega al Governo per la riforma fiscale

Presentata e stampata ufficialmente alla Camera dei deputati la Delega al Governo per la riforma fiscale.

Con il presente disegno di legge – scrive il Ministro all’economia Giancarlo Giorgetti – il Governo chiede alle Camere la delega legislativa per la revisione

del sistema tributario, da attuare in relazione alle materie, nei termini, secondo i princìpi e criteri direttivi e con la procedura disciplinati dagli articoli il cui conte-

nuto è illustrato in questa relazione.

All’articolo 13, titolato Giochi, “La norma conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo del sistema costituito dal regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

La necessità di tutelare la buona fede e l’ordine pubblico, di proteggere i soggetti più deboli e, in particolare i minori, di evitare una diffusione incontrollata, indiscriminata e senza regole del gioco, nonché di convogliare parte delle risorse verso la fiscalità generale, è alla base della “riserva statale

sull’organizzazione dei giochi”, su cui si fonda il modello italiano. La ratio della riserva in favore

dello Stato delle attività di gioco trova dunque fondamento, prima ancora che nelle esigenze

dell’Erario, nei rilevanti interessi coinvolti nel gioco, quali le esigenze di contrasto del crimine e, più

in generale, le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, della fede pubblica dei giocatori e di controllo

di un fenomeno che è suscettibile di coinvolgere flussi cospicui di denaro, a volte di provenienza

illecita; non a caso le norme sul gioco sono inserite nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Tali garanzie si esplicano attraverso la regolamentazione pubblica e la gestione connessa.

Il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro si basa da un lato sulla riserva

in favore dello Stato in materia di giochi e scommesse e, dall’altro, sulla concessione di servizio,

mediante la quale l’Amministrazione affida a un soggetto privato, prescelto sulla base di selezioni ad

evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, l’esercizio del gioco ampliando la

sfera giuridica del destinatario e mantenendo sull’attività un potere di controllo.

L’istituto della concessione è volto al soddisfacimento degli interessi della collettività e al

contenimento e riduzione dei costi, consentendo altresì, sul piano organizzativo, di attuare una forma

di collaborazione con i privati nella gestione dei servizi e dei lavori pubblici, a fronte della quale è

possibile, stante le contenute disponibilità di risorse del settore pubblico, reperire quelle di natura

privata per la realizzazione degli obiettivi di rilevanza pubblica (ad esempio, avvalendosi delle

dotazioni tecnico-organizzative dell’impresa privata ovvero scaricando su quest’ultima una parte dei

costi, come quelli di carattere informativo).

Disposizioni specifiche poi disciplinano aspetti di ordine pubblico e sociale, che fanno riferimento ai

temi del gioco compulsivo (azzardopatia) e della correlata questione della tutela dei minori e contrasto

del gioco illegale.

Passando all’esame dei singoli punti del comma 2, la lettera a) prevede l’introduzione di regole

tecniche atte a prevenire fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo patologico (DGA). Le misure

indicate dalla norma sono a titolo esemplificativo (come risulta dall’utilizzo dell’espressione “quali”)

le seguenti:

– diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;

– obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;

– rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco;

– previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si

offre gioco;

– divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente

a minori di anni 18.

In merito alla lettera b) si prevede, tra i criteri direttivi, l’introduzione di norme tese a garantire

l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’intero territorio nazionale, assicurando forme

vincolanti di partecipazione delle Regioni e degli enti locali competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili

validi per l’intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita

in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi,

nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito. Punto di equilibrio fra

permissione e limitazione del gioco risulta essere quello della edificazione di un chiaro regime di

responsabilizzazione del concessionario e/o titolare di punto di offerta di gioco.

La lettera c) prevede la razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in

funzione della pianificazione della dislocazione locale.

La lettera d) prevede il rafforzamento dell’apparato normativo sulla trasparenza e sui requisiti

soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano o partecipano

al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali. È

prevista la possibilità di formulare e aggiornare le norme in relazione alla presenza di società

fiduciarie o di trusts e prevedere che le medesime preclusioni riferite alle società concessionarie e alle

sue controllanti, siano applicate anche alle società di gestione dei fondi di investimento, nel caso in

cui questi controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie.

La lettera e) prevede l’estensione della disciplina in materia di trasparenza e requisiti soggettivi e di

onorabilità di cui alla lettera d) anche a tutti i soggetti della filiera dei giochi pubblici.

Con la previsione di cui alla lettera f) si intende ordinare la disciplina relativa ai casi di crisi

irreversibile del rapporto concessorio.

La lettera g) ribadisce la riserva in favore dello Stato nella organizzazione ed esercizio dei giochi

pubblici. In particolare, alla normazione di rango primario sono attribuite la misura massima del

prelievo erariale sulle singole tipologie di giochi, nonché la relativa natura e la fattispecie imponibile,

il soggetto passivo e la misura massima dell’imposta. Alle fonti di rango secondario – regolamenti e

provvedimenti amministrativi – verrà attribuita la disciplina delle forme di gioco, la posta massima

di partecipazione, la misura massima della restituzione in vincita, la corresponsione degli aggi, diritti

e proventi dovuti nonché i livelli essenziali di informazione al pubblico e la definizione delle

condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura.

Sempre alla lettera g) si prevede, altresì, l’individuazione del contenuto minimo dei contratti proposti

dai concessionari ai punti di offerta di gioco, rimettendo ai delegati l’elenco dei requisiti e delle cause

ostative per la stipula, soggetti comunque alla verifica di conformità da parte dell’Agenzia.

La lettera h) prevede il riordino delle attuali disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli

giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo quello di natura

tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico e al fine di armonizzare le percentuali

di aggio o compenso riconosciuto ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali di vincita

(c.d. pay out).

La lettera i) prevede uno dei principali punti della delega ossia l’introduzione di norme tese a

garantire l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’intero territorio nazionale, assicurando

forme di partecipazione degli enti locali competenti per territorio al procedimento di autorizzazione

e di pianificazione nell’ottica del principio di leale collaborazione tra Stato ed enti locali e

immaginando come sede di confronto istituzionale la Conferenza Unificata.

La lettera l) prevede la revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi

all’esercizio di offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetricamente

la nullità assoluta di tali titoli se rilasciati in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati per la

dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco, nonché per l’installazione degli apparecchi

di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ferme restando

le competenze in materia del Ministero dell’interno di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo regio

decreto.

La lettera m) prevede un rafforzamento della disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi

gravanti sui giochi, nonché delle altre violazioni in materia, il riordino del sistema sanzionatorio sia

penale sia amministrativo al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, un inasprimento

delle sanzioni, amministrative o penali e nuovi poteri di controllo contro il gioco a distanza.

La lettera n) prevede la revisione della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di

certificazione degli apparecchi da intrattenimento, nonché le responsabilità di tali organismi e dei

concessionari per i casi di certificazioni non veritiere.

La lettera o) rimette ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di un

programma annuale dei controlli volti al rafforzamento e al contrasto ad ogni forma di gioco illegale,

soprattutto per quello offerto attraverso reti telematiche e/o di telecomunicazione, giochi, scommesse

o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro

titolo autorizzatorio o abilitativo.

La lettera p), infine, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti ogni anno, entro

il 31 dicembre, alle Camere una relazione sul settore del gioco pubblico contenente dati sullo stato

delle concessioni, sui volumi di raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in

materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.

