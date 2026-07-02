Newsletter

02 Luglio 2026 - 10:45

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Camera, annunciata pdl Cavandoli per istituire la Giornata nazionale contro la ludopatia

Tra gli annunci di presentazione delle proposte di legge alla Camera dei Deputati è stata infatti iscritta l’iniziativa della deputata Laura Cavandoli (Lega), recante l’”Istituzione della Giornata nazionale per la

02 Luglio 2026

Share the post "Camera, annunciata pdl Cavandoli per istituire la Giornata nazionale contro la ludopatia"

Stampa pagina

Tra gli annunci di presentazione delle proposte di legge alla Camera dei Deputati è stata infatti iscritta l’iniziativa della deputata Laura Cavandoli (Lega), recante l'”Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d’azzardo” (A.C. 2986).

L’obiettivo della proposta è introdurre una ricorrenza nazionale dedicata alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui rischi connessi al gioco patologico, promuovendo iniziative di informazione, prevenzione ed educazione rivolte ai cittadini, con particolare attenzione ai giovani e alle categorie maggiormente esposte.

Nelle scorse settimane Cavandoli aveva infatti ribadito la necessità di affiancare alla regolamentazione del comparto strumenti efficaci di prevenzione, formazione e tutela delle famiglie, evidenziando come il contrasto alla ludopatia passi attraverso regole chiare, controlli e una maggiore consapevolezza dei rischi legati al gioco, in particolare a quello online.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Irlanda. Al via le licenze GRAI per le scommesse online: entra in vigore il nuovo regime regolatorio

Macao, a giugno il GGR raggiunge i $2,8 mld (in calo del 18%)

Girelli (Commissione Affari Sociali): “Sul gioco, serve una rete nazionale di presa in carico e più formazione per chi decide”

Costa (Sogei): “Nel gioco pubblico tracciabilità totale e 27 miliardi di transazioni l’anno. Dati e IA già al servizio del controllo”

Giuliani (ADM): “Le regole tecniche del gioco fisico sono ferme a 15 anni fa. Il riordino è necessario per introdurre nuove misure di sicurezza”

Patassini (Lega): «Sul gioco servono legalità, responsabilità e più cultura digitale»

De Bertoldi (Lega): “La riforma del gioco meglio farla più avanti, purché sia fatta bene”

“Persone in gioco”. Grassi (SWG): “Serve una lettura del fenomeno oltre la patologia”

NOVOMATIC si conferma il secondo marchio aziendale di maggior valore in Austria

ADM: a Trieste nuovo presidio per cittadini e imprese a tutela della legalità

Londra ospita iGB L!VE 2026: al via l’appuntamento internazionale per il mondo dell’iGaming

Marco Caccavale esce da Flutter SEA

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter