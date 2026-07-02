Camera, annunciata pdl Cavandoli per istituire la Giornata nazionale contro la ludopatia

Tra gli annunci di presentazione delle proposte di legge alla Camera dei Deputati è stata infatti iscritta l’iniziativa della deputata Laura Cavandoli (Lega), recante l’”Istituzione della Giornata nazionale per la

Tra gli annunci di presentazione delle proposte di legge alla Camera dei Deputati è stata infatti iscritta l’iniziativa della deputata Laura Cavandoli (Lega), recante l'”Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d’azzardo” (A.C. 2986).

L’obiettivo della proposta è introdurre una ricorrenza nazionale dedicata alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui rischi connessi al gioco patologico, promuovendo iniziative di informazione, prevenzione ed educazione rivolte ai cittadini, con particolare attenzione ai giovani e alle categorie maggiormente esposte.

Nelle scorse settimane Cavandoli aveva infatti ribadito la necessità di affiancare alla regolamentazione del comparto strumenti efficaci di prevenzione, formazione e tutela delle famiglie, evidenziando come il contrasto alla ludopatia passi attraverso regole chiare, controlli e una maggiore consapevolezza dei rischi legati al gioco, in particolare a quello online.

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